عميد آداب القاهرة: إعلان جداول امتحانات الفصل الدراسى الثانى عقب عيد الفطر

كلية الاداب جامعة القاهرة
كشف الدكتور شريف شاهين عميد كلية الاداب بجامعة القاهرة، عن موعد إعلان جداول امتحانات الفصل الدراسى الثانى للعام الدراسى 2020-2021.
وقال الدكتور شريف شاهين خلال تصريح لصدى البلد، إنه سوف يتم الإعلان عن جداول امتحانات الفصل الدراسى الثانى بعد عيد الفطر المبارك مباشرة، مؤكدا إنها ستكون متاحة للطلبة على الصفحة الرسمية للكلية على موقع التواصل الاجتماعى “فيسبوك” وعلى الموقع الرسمى للكلية.
وأضاف “ شاهين ”، إنه تم تحديد موعد امتحانات الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2020-2021 على أن تبدأ يوم السبت 5 يونيو إلى يوم السبت 3 يوليو.
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وكان وجه الوزير الجامعات ببدء إعداد جداول امتحانات نهاية العام الدراسي، بحيث تبدأ الامتحانات خلال شهر يونيو وتنتهي مع بداية شهر يوليو بكافة الجامعات، وإعلانها للطلاب قبل بدء الامتحانات بوقت كافٍ، وبدء استعداد الجامعات لعقد امتحانات نهاية العام الدراسي، وإعداد كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة في هذا الشأن من الآن، بما يضمن حسن سير الامتحانات، وسلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، من خلال منع تكدس الطلاب بمدرجات الامتحانات، ومراعاة التباعد الاجتماعي الكافٍ بين الطلاب والاستفادة من كافة إمكانات الجامعات في إجراء الامتحانات بكامل الانضباط.
جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بعد ظهر يوم الخميس، عبر تقنية الفيديو كونفرانس؛ لمتابعة سير الدراسة بالجامعات وبدء الاستعداد لامتحانات نهاية العام الدراسي الجامعي 2020/2021.
وأكد المجلس على تكثيف الاعتماد على التعليم الإلكتروني (الأون لاين) في تقديم المحاضرات النظرية للطلاب؛ بما يقلل الكثافات الطلابية بالمدرجات والقاعات الدراسية وتقليل نسب حضور الطلاب للحرم الجامعي.
كما أكد المجلس إعادة هيكلة الجداول الدراسية الخاصة بحضور طلاب الكليات العملية؛ لتقليل عدد مرات حضورهم إلى الحد الأدنى الذي يسمح بإتقان المهارات العملية الضرورية لطلاب سنوات النقل والتخرج.
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