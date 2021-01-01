عميد آداب القاهرة: إعلان جداول امتحانات الفصل الدراسى الثانى عقب عيد الفطر

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كشف الدكتور شريف شاهين عميد كلية الاداب بجامعة القاهرة، عن موعد إعلان جداول امتحانات الفصل الدراسى الثانى للعام الدراسى 2020-2021.







وقال الدكتور شريف شاهين خلال تصريح لصدى البلد، إنه سوف يتم الإعلان عن جداول امتحانات الفصل الدراسى الثانى بعد عيد الفطر المبارك مباشرة، مؤكدا إنها ستكون متاحة للطلبة على الصفحة الرسمية للكلية على موقع التواصل الاجتماعى “فيسبوك” وعلى الموقع الرسمى للكلية.

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وأضاف “ شاهين ”، إنه تم تحديد موعد امتحانات الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2020-2021 على أن تبدأ يوم السبت 5 يونيو إلى يوم السبت 3 يوليو.أقرأ أيضا : آداب القاهرة : الامتحان التعويضى حضوريا وليس اونلاينوكان وجه الوزير الجامعات ببدء إعداد جداول امتحانات نهاية العام الدراسي، بحيث تبدأ الامتحانات خلال شهر يونيو وتنتهي مع بداية شهر يوليو بكافة الجامعات، وإعلانها للطلاب قبل بدء الامتحانات بوقت كافٍ، وبدء استعداد الجامعات لعقد امتحانات نهاية العام الدراسي، وإعداد كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة في هذا الشأن من الآن، بما يضمن حسن سير الامتحانات، وسلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، من خلال منع تكدس الطلاب بمدرجات الامتحانات، ومراعاة التباعد الاجتماعي الكافٍ بين الطلاب والاستفادة من كافة إمكانات الجامعات في إجراء الامتحانات بكامل الانضباط.جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بعد ظهر يوم الخميس، عبر تقنية الفيديو كونفرانس؛ لمتابعة سير الدراسة بالجامعات وبدء الاستعداد لامتحانات نهاية العام الدراسي الجامعي 2020/2021.وأكد المجلس على تكثيف الاعتماد على التعليم الإلكتروني (الأون لاين) في تقديم المحاضرات النظرية للطلاب؛ بما يقلل الكثافات الطلابية بالمدرجات والقاعات الدراسية وتقليل نسب حضور الطلاب للحرم الجامعي.كما أكد المجلس إعادة هيكلة الجداول الدراسية الخاصة بحضور طلاب الكليات العملية؛ لتقليل عدد مرات حضورهم إلى الحد الأدنى الذي يسمح بإتقان المهارات العملية الضرورية لطلاب سنوات النقل والتخرج.