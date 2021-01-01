مواعيد امتحانات الشهادة الإعدادية بالقليوبية



امتحانات الشهادة الإعدادية امتحانات الشهادة الإعدادية

اعتمد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية جدول الإمتحانات للفصل الدراسى الثاني لعام 2020/2021 لشهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي " الشهادة الاعدادية".



وقال الهجان إن الإمتحانات ستبدأ فى الاول من يونيو القادم ليؤدي الإمتحانات 103765 ألف طالب وطالبة بالإعدادية العامة و4700 طالب وطالبة اعدادية مهنية و8 مكفوفين و51 طالبا وطالبة صم وبكم.

ووجه محافظ القليوبية وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية بضرورة إنهاء كافة الإستعدادات للجان مع أهمية تنفيذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية من جائحة كورونا،وكذا الاستعدادات الخاصة بالاجراءات التأمينية للجان والكنترول وأماكن التصحيح وكل ما يتعلق بعملية سير الإمتحانات ضمانا لأداء الطلاب للإمتحانات في سهولة ويسر وذلك بتوفير الجو الملائم للطلبة والطالبات لتأدية الإمتحانات على أكمل وجه بحقيق الهدف المطلوب لنجاح عملية الإمتحانات وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص مشددا على أهمية تنفيذ الاجراءات الإحترازية بكل حسم حزم حرصا على سلامة الجميع.



من جانبه قال ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم ان مدة الامتحانات تكون بدايتها الاول من يونيو وحتي السابع من يونيو الجاري موضحا بأنه سيؤدي إمتحانات الإعدادية العامة 109 آلاف و564 طالبا وطالبة وذلك فى 560 لجنة إمتحان على مستوى الإدارات التعليمية بالمحافظة وقال بان يجري حاليا التنسيق مع الأجهزة المعنية من خلال الإدارات التعليمية بالمحافظة لإتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ خطة الوزارة وتكليفات محافظ القليوبية بالنسبة للإمتحانات المشار اليها.

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من ناحية اخري أصدر الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، قرارا وزاريا بتجديد تعيين مصطفي عبد الرحمن أبو الدهب فى وظيفة أمين كلية التجارة جامعة بنها بدرجة "مدير عام" لمدة عام.وكان الدكتور ناصر الجيزاوى القائم بأعمال رئيس جامعة بنها قد أصدر قرارا بتكليف الدكتور محمود الزعبلاوي الأستاذ بقسم المحاصيل ووكيل كلية الزراعة لشئون التعليم والطلاب بتسيير أعمال عمادة كلية الزراعة بجانب عمله.كما أصدر الجيزاوى قرارا بتجديد ندب الدكتور إسلام عبد الغفار الشعراوي المدرس بقسم الهندسة الكهربية بكلية الهندسة بشبرا للعمل مديرا تنفيذيا للمعلومات بالجامعة (cio).يذكر أن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قد تفقد جامعة بنها الأهلية بمدينة العبور، برفقة الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، والدكتور أنور إسماعيل مساعد الوزير للمشروعات القومية.خلال جولته، استمع الدكتور خالد عبدالغفار إلى شرح تفصيلي حول مكونات مباني الجامعة واطلع على معدلات التنفيذ، موجها بضرورة الانتهاء من تجهيز كافة مباني الجامعة وفقا للخريطة الزمنية المحددة، لتكون جاهزة لاستقبال الطلاب.وتفقد وزير التعليم العالي مباني الكليات التي تضم المدرجات وفصول التدريب والمعامل وورش التدريب والمكاتب الإدارية.وأشاد الوزير بمعدلات الإنجاز للأعمال الإنشائية التي تسير وفقاً للجداول الزمنية المحددة، مؤكدا أن المشروعات القومية التي تشهدها مصر لم تكن لتحدث لولا دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية الذي يولي المشروعات القومية في التعليم العالي والبحث العلمي اهتماما بالغا، ويذلك كافة الصعاب لتسهيل مهمة إنجاز المشروعات الجديدة.الجدير بالذكر أن جامعة بنها الأهلية تقع على مساحة ٣٧ فدان وتضم عدة مباني منها، (إدارة الجامعة - مبنى أكاديمي - مبنى الورش - مبنى ريادة الأعمال والابتكار - مبنى المعامل) بالإضافة إلى الساحة الإدارية والساحة الأكاديمية والمنطقة الترفيهية.وتقدم الجامعة عدة برامج دراسية مميزة ومنها (هندسة البناء - تنسيق حدائق معمارية - إدارة البناء المستدام والمباني الخضراء - تخطيط المدن والأماكن العامة - تطوير البرامج والتطبيقات - هندسة الميكاترونكس والأتمتة - الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة - هندسة نظم الاتصالات - الهندسة الطبية - اللغويات الحاسوبية - الواقع الافتراضي والمعزز - هندسة التصنيع/إدارة الإنتاج - الإسكان والتنمية الحضرية - إدارة مشروعات - علم تحليل البيانات - تطوير الأعمال - التسويق الرقمي والأعمال الإلكترونية - الاقتصاد الحسابي - إدارة الأعمال والعلاقات الدولية - العملات الرقمية - المعلوماتية الطبية الحيوي - طب وجراحة الفم - التكنولوجيا الحيوية الجزئية - تكنولوجيا الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية - تكنولوجيا المختبرات الطبية - التصوير الطبي).