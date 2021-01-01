تستمر لمدة أسبوع.. رئيس جامعة بني سويف التكنولوجية يعلن موعد امتحانات الميدتيرم

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صورة الخبر: جامعة بني سويف التكنولوجية
جامعة بني سويف التكنولوجية

قال الدكتور سيد عبد القادر رئيس جامعة بني سويف التكنولوجية إن امتحانات "الميد تيرم" ستنطلق بعد عيد الفطر مباشرة ، حيث أنها من المقرر أن تبدأ يوم الاثنين الموافق 17 من الشهر الجاري .

وأوضح خلال تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" إنها ستستمر لمدة أسبوع ، كما أنها ستكون حضورية في مقر الجامعة ، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية المقررة ، والتشديد على التزام الجميع بها .

وأضاف "عبد القادر" إنه سيتم تقسيم طلاب كل فرقة على حسب عدد اللجان الموجودة بالجامعة ، منعا للتجمعات داخل قاعات الامتحانات ومراعاة للتباعد الاجتماعي بين الطلاب .

وأشار إلى أن هناك فرقا طبية متخصصة للقيام بأعمال التعقيم بصفة دورية ومستمرة داخل القاعات وأماكن تردد الطلاب ، ومنع دخول أي طالب دون ارتداء الكمامة .

وشدد على أن الدخول من بوابات التعقيم الإليكتروني ، بعد قياس درجة حرارة الطلاب بالكواشف الحرارية للاطمئنان على صحتهم وسلامتهم .

وأكد رئيس جامعة بني سويف التكنولوجية على أن الجامعة تتابع مدى الالتزام بكافة هذه الإجراءات الاحترازية المقررة من قبل وزارة الصحة ، لافتا إلى أن أنه لم يتم رصد أي مخالفات من جانب الطلاب بهذه الإجراءات .

المصدر: elbalad

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