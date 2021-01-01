قال الدكتور سيد عبد القادر رئيس جامعة بني سويف التكنولوجية إن امتحانات "الميد تيرم" ستنطلق بعد عيد الفطر مباشرة ، حيث أنها من المقرر أن تبدأ يوم الاثنين الموافق 17 من الشهر الجاري .
وأوضح خلال تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" إنها ستستمر لمدة أسبوع ، كما أنها ستكون حضورية في مقر الجامعة ، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية المقررة ، والتشديد على التزام الجميع بها .
وأضاف "عبد القادر" إنه سيتم تقسيم طلاب كل فرقة على حسب عدد اللجان الموجودة بالجامعة ، منعا للتجمعات داخل قاعات الامتحانات ومراعاة للتباعد الاجتماعي بين الطلاب .
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التعليقات على تستمر لمدة أسبوع.. رئيس جامعة بني سويف التكنولوجية يعلن موعد امتحانات الميدتيرم
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