رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية يعلن عودة الأنشطة الطلابية



جامعة الدلتا التكنولوجية جامعة الدلتا التكنولوجية

أعلن الدكتور علوي الخولي رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية، عن عودة الأنشطة الطلابية بالجامعة ولكن وفقاً للضوابط والإجراءات الاحترازية التي أقرتها وزارة الصحة.



وقال الدكتور علوي الخولي، في تصريح خاص لـ "صدى البلد"، إن هناك العديد من الأنشطة التي يتم إجراؤها للطلاب في مختلف المجالات.



وأوضح رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية، أنها تشمل الأنشطة الرياضية والثقافية والفنية، ولكن بأعداد محددة، منعا للتكدس والتجمعات بين الطلاب، ومراعاة للتباعد الاجتماعي بينهم.

قد يعجبك أيضا...

وأكد التزام جميع الطلاب بهذه القواعد، دون رصد أي مخالفات، حيث إن هناك وعيا كبيرا بهذه الإجراءات، ووجود متابعة من قبل الجامعة للتأكد من التزام الجميع بها.وأضاف رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية إلى أنه تم تقليص عدد ساعات الحضور في شهر رمضان، لافتاً إلى استمرار طرح المقررات بشكل طبيعي كما هو الحال منذ بداية الفصل الدراسي، بنظام التعليم "الهجين".وأشار إلى أنه بالنسبة للجوانب العملية، فإنها تمثل 60% من المقررات الدراسية للطلاب، وبالتالي يجب حضور الطالب بمقر الجامعة، لممارسة هذه الجوانب العملية داخل المعامل والورش.