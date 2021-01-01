رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية يعلن عودة الأنشطة الطلابية

أعلن الدكتور علوي الخولي رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية، عن عودة الأنشطة الطلابية بالجامعة ولكن وفقاً للضوابط والإجراءات الاحترازية التي أقرتها وزارة الصحة.
وقال الدكتور علوي الخولي، في تصريح خاص لـ "صدى البلد"، إن هناك العديد من الأنشطة التي يتم إجراؤها للطلاب في مختلف المجالات.
وأوضح رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية، أنها تشمل الأنشطة الرياضية والثقافية والفنية، ولكن بأعداد محددة، منعا للتكدس والتجمعات بين الطلاب، ومراعاة للتباعد الاجتماعي بينهم.
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