كيف تصلي العيد في المنزل.. وزير الأوقاف يجيب



وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة

أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، علي جواز أداء صلاة العيد فى المنزل فى ظل الظروف الراهنة، قائلاً: "يجوز أداء صلاة العيد فى المنزل فى ظل الظروف الراهنة ولك كامل الأجر والثواب مادامت نيتك إيثار عدم التزاحم وتحقيق التباعد حفاظا على الصحة فى ظل الظروف الراهنة".



وأضاف جمعة فى مقطع فيديو بثه عبر قناته الشخصية على موقع "يوتيوب": "وإجابة لسؤال كيف نصلى العيد في المنزل فرادى أو جماعة، فإن صلاة العيد كصلاة الصبح سواء بسواء إلا أنك تكبر فى الركعة الأولى بعد تكبيرة الإحرام بنية الصلاة وقبل قراءة الفاتحة 7 تكبيرات، ثم تتم الركعة كما تتم الركعة الأولى من صلاة الصبح، وفى الركعة الثانية بعد تكبيرة القيام وقبل قراءة الفاتحة تكبر 5 تكبيرات وتصلى الركعتين بعد ذلك".



وأعلنت وزارة الأوقاف عن مسابقة عامة للأئمة والمثقفين والمهتمين بقضايا الإعجاز الرباني في الكون , تحت عنوان : "الإعجاز الرباني في القرآن الكريم" على النحو التالي:

قد يعجبك أيضا...

أولا : البحث العلمي :يقدم المتسابق بحثا علميا ميسرًا حول الإعجاز الرباني في أحد المحاور التالية:جسم الإنسان، والنبات، وخصائص الحيوان والطير، و الظواهر الكونية .وأشترطت ألا يكون قد سبق نشره وأن يكتب خصيصا بلغة ميسرة للمسابقة فيما لا يزيد عن ثلاثين صفحة.ثانيا: بلاغة القرآن الكريم :يقدم المتسابق بحثا علميا ميسرا فيما لا يزيد عن ثلاثين صفحة حول جوانب العظمة في بلاغة القرآن الكريم.ثالثا: القراءة الحرةأ- الجانب العلمي ، ويشمل خلق الإنسان وخصائص النبات والحيوان والطير وطبقات الأرض وخلق البحار والأنهار والجبال ونحو ذلك .ب- الجانب البلاغي واللغوي في القرآن الكريم.وهو عبارة عن ثلاثين سؤالًا نطرح كل يوم منها سؤالًا طوال شهر شوال 1442هـ وتتم الإجابة عليها ثم تسلم مجمعة في نهاية الشهر.وستمنح الوزارة جوائز قيمة لجميع الفائزين ، مع تخصيص جوائز خاصة قيمة جدا للمتميزين ، وطباعة الأبحاث الأكثر تميزا ضمن إصدارات الوزارة.مدة التسجيل أسبوعان من تاريخ الإعلان، ومدة الكتابة شهران من تاريخ اعتماد الموضوع للكتابة وإفادة المتقدم بقبول موضوعه. للتسجيل ادخل على الرابط التالي على موقع الوزارة : (http://ar.awkafonline.com/?p=136104) .