بدون حرمان.. 12 نصيحة تجنبك زيادة الوزن في العيد



زيادة الوزن في العيد زيادة الوزن في العيد

يشتهر عيد الفطر ببعض الطقوس التي تعرف بين المصريين وتسبب في زيادة الوزن لهم، ومن بينها تناول كحك العيد والأطعمة الدسمة.



نصائح لتجنب زيادة الوزن في العيد





وقال معتز القيعي أخصائي اللياقة البدنية والتغذية الرياضية، بأنه يعشق المصريون تناول الترمس والحلويات الدسمة مثل الكعك والغريبة والبيتي فور والبسكويت في عيد الفطر، وهو ما يساهم في زيادة أوزانهم بصورة كبيرة.



طريقة عمل كعك العيد بأكثر من طريقة

طريقة عمل بسكوت العيد



وتابع القيعي في تصريح خاص لموقع “صدى البلد” الإخباري، أنه يمكن تقديم مجموعة نصائح لتجنب زيادة الوزن في العيد، وبدون حرمان من الأطعمة التي نفضلها جميعا وترتبط بروح العيد، ومن أهم هذه النصائح ما يلي:

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نصائح لتجنب زيادة الوزن في العيد1- يفضل تقليل تناول الكحك والغريبة، يمكن تناول واحدة من كل نوع فقط في اليوم حيث إنه يتم استخدام نصف المقادير من الزبدة أو السمنة وهو مايجعل سعراتهم عالية جدا .2- يفضل إلغاء السكريات والكربوهيدرات من اليوم عند تناول حلويات العيد.3- يمكن تناول الترمس باعتدال بدون خوف فهو مفيد وقليل السعرات الحرارية.4- يمكن تناول بسكويت الشوفان لايت بدلا من بسكوت العيد المعتاد لتقليل كمية السعرات المتناولة.5- يستحب إلغاء وجبة الإفطار في حال تناول الكحك والبسكويت.6- يستحب تناول الكحك والبسكويت في الصباح وتجنب تناول كمية كبيرة، لتجنب الإصابة بالتلبك المعوي وعسر الهضم.7- يستحب شرب المشروبات المفيدة خلال اليوم مثل الماء والمشروبات العشبية الساخنة، مثل اليانسون و الكاموميل والنعناع والكركديه والقرفة.8- يستحب تناول القهوة سواء الخضراء أو العادية، حيث إن السكريات تزيد من الشهية والرغبة في تناول المزيد من الأطعمة، أما الكافيين الموجود في القهوة فيعمل على تقليل الشهية.9- لابد من ممارسة التمارين الرياضية المنزلية بعد تناول كحك العيد.10- يمكن تخفيف الدهون المستخدمة في صنع الكحك ووضع كمية من الزبادي بديلة عنها عند صنعه منزليا.11- يجب على مرضى السكر عدم الإكثار من تناول الكحك وجميع حلويات العيد ومتابعة قياس السكر.12- يجب الانتباه لكمية الحلويات التي يتناولها الأطفال في العيد وتقنينها.13- يجب عدم صنع كمية كبيرة من حلويات العيد أو عدم شراء كمية كبيرة وعند تواجد كمية كبيرة من حلويات العيد بالمنزل، يمكن مشاركتها مع الأقارب أو الجيران، لتجنب زيادة تناولها وزيادة الوزن.14- عند شراء الحلويات يستحب شراؤها من مكان مضمون والتأكد من عدم استخدام زيوت مهدرجة بها.15- يستحب مشاركة الأسرة جميعا وتناول الحلويات مع بعض في وقت واحد، لتقليل الكمية المتناولة.