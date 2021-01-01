أكلات سحور رمضان .. فول بالطحينة والفحم وسلاطة البطيخ

فول بالطحينة
هنتسحر إيه النهارده؟.. تقع السيدات في حيرة شديدة عند التفكير فى اختيار أكلات سحور رمضان تجمع بين المذاق الشهي والقيمة الغذائية العالية وتمنع الشعور بالعطش؛ والتي تعد من أهم الأشياء التى يجب مراعاتها في أكلات سحور رمضان التى تروي الجسم خلال فصل الصيف.
ونعرض لكم يوميا، قائمة أكلات سحور رمضان ، بمذاق مختلف وغير تقليدي، وتتضمن قائمة اليوم، الأكلات الآتية فول بالطحينة والفحم وسلطة البطيخ.
طريقة تحضير سلطة الذرة بالمايونيز
أكلات سحور رمضان .. سلاطة عدس وطعمية بالبطاطس المبشورة وجبنة بالزعتر والخيار
طريقة عمل فول بالطحينة والفحم
يعد الفول بالطحينة والفحم من أكلات سحور رمضان غير التقليدية وتقدمه لكم بخطوات الشيف نجلاء الشرشابي
مقادير فول بالطحينة والفحم:
2 كوب فول مدمس
نصف كوب طحينة
2 ملعقة كبيرة عصير ليمون
نصف ملعقة صغيرة كمون ناعم
1 ملعقة صغيرة ثوم
2 ملعقة كبيرة خل
بصلة مفرومة
ملح
فحم
طريقة تحضير فول بالطحينة والفحم:
* يشوح البصل في السمنة على النار
* تخلط الطحينة والخل وعصير الليمون والملح والماء والثوم والكمون
* يضاف خليط الطحينة إلى الفول على النار
* يقلب وتشعل الفحمة وتضاف إلى خليط الفول و يغرف ويقدم
طريقة عمل سلاطة البطيخ
تعد سلاطة البطيخ من أكلات سحور رمضان الصيفية الأساسية
مقادير سلطة البطيخ:
3 أكواب بطيخ مكعبات
نصف كوب جبنة فيتا مكعبات
طماطم شيري
بصل أخضر
نعناع طازج
ملعقه كبيره خل بلسمك
4 ملاعق كبيره زيت زيتون
طريقة عمل سلاطة البطيخ:
* اخلطي كل المكونات معا ما عدا الجبنة الفيتا وقلبيها جيدا
* ضعي البطيخ في طبق التقديم ورصي عليه مربعات الجبنة الفيتا ثم زينيه بالنعناع وقدميها باردة
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