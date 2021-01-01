أكلات سحور رمضان .. فول بالطحينة والفحم وسلاطة البطيخ



فول بالطحينة فول بالطحينة



هنتسحر إيه النهارده؟.. تقع السيدات في حيرة شديدة عند التفكير فى اختيار أكلات سحور رمضان تجمع بين المذاق الشهي والقيمة الغذائية العالية وتمنع الشعور بالعطش؛ والتي تعد من أهم الأشياء التى يجب مراعاتها في أكلات سحور رمضان التى تروي الجسم خلال فصل الصيف.



ونعرض لكم يوميا، قائمة أكلات سحور رمضان ، بمذاق مختلف وغير تقليدي، وتتضمن قائمة اليوم، الأكلات الآتية فول بالطحينة والفحم وسلطة البطيخ.

طريقة تحضير سلطة الذرة بالمايونيز

أكلات سحور رمضان .. سلاطة عدس وطعمية بالبطاطس المبشورة وجبنة بالزعتر والخيار





طريقة عمل فول بالطحينة والفحم

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يعد الفول بالطحينة والفحم من أكلات سحور رمضان غير التقليدية وتقدمه لكم بخطوات الشيف نجلاء الشرشابيمقادير فول بالطحينة والفحم:2 كوب فول مدمسنصف كوب طحينة2 ملعقة كبيرة عصير ليموننصف ملعقة صغيرة كمون ناعم1 ملعقة صغيرة ثوم2 ملعقة كبيرة خلبصلة مفرومةملحفحمطريقة تحضير فول بالطحينة والفحم:* يشوح البصل في السمنة على النار* تخلط الطحينة والخل وعصير الليمون والملح والماء والثوم والكمون* يضاف خليط الطحينة إلى الفول على النار* يقلب وتشعل الفحمة وتضاف إلى خليط الفول و يغرف ويقدمطريقة عمل سلاطة البطيختعد سلاطة البطيخ من أكلات سحور رمضان الصيفية الأساسيةمقادير سلطة البطيخ:3 أكواب بطيخ مكعباتنصف كوب جبنة فيتا مكعباتطماطم شيريبصل أخضرنعناع طازجملعقه كبيره خل بلسمك4 ملاعق كبيره زيت زيتونطريقة عمل سلاطة البطيخ:* اخلطي كل المكونات معا ما عدا الجبنة الفيتا وقلبيها جيدا* ضعي البطيخ في طبق التقديم ورصي عليه مربعات الجبنة الفيتا ثم زينيه بالنعناع وقدميها باردة