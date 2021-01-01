منها النعناع والشيكولاتة .. 7 أطعمة تسبب الحموضة المعوية



أطعمة تسبب الحموضة المعوية أطعمة تسبب الحموضة المعوية



يجب على الأشخاص الذين يعانون من مشاكل الحموضة أن يقاوموا أعراضًا مثل حرقة المعدة وبعض آلام المعدة الشديدة أيضًا.



ويتم نقل الطعام من المريء إلى المعدة متبوعًا بتكوين حمض من الغدد المعدية لهضم الطعام. عندما يكون هناك زيادة في إنتاج الحمض يؤدي إلى حرقة المعدة وهي علامات الحموضة. الحموضة ، وتسمى أيضًا ارتداد الحمض ، هي حالة صحية تظهر أعراضها الرئيسية في أسفل الصدر.



الأطعمة التي تسبب الحموضة المعوية

تتميز الحموضة المعوية بالحرقان والإحساس بالألم الذي يحدث في منطقة أسفل الصدر. فيما يلي الأطعمة السبعة التي تسبب حرقة المعدة ويجب تناولها بكميات معتدلة:

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1. البصلالبصل هو أكثر الأطعمة التي تسبب حرقة المعدة لدى الناس. يزيد البصل النيء المستهلك في الطعام من ارتداد الحمض في أجسامنا. تحتوي على ألياف قابلة للتخمر تعمل على إرخاء العضلة العاصرة في المريء ، مما يؤدي إلى مشاكل كبيرة في حرقة المعدة.2. شوكولاحتى الشوكولاتة تحتوي على مواد كيميائية مختلفة تشبه القهوة والشاي والتي يمكن أن تسبب حرقة في المعدة. يحدث الارتجاع الحمضي عادةً عند ارتخاء العضلة العاصرة وهروب العصائر إلى المريء.3. عصائر الحمضياتالفواكه الحمضية بما في ذلك الجريب فروت والبرتقال والليمون حمضية بطبيعتها. لذلك ينصح بتجنبها لأنها قد تسبب الحموضة المعوية ، لذا أضف بعض الماء إلى العصير لتجنب ذلك.4. القهوةتسبب القهوة الحموضة والحموضة عند الإفراط في تناولها. يمكن أن يؤدي إلى تفاقم حالة الأشخاص الذين يعانون بالفعل من تفاعل حمض الجزر. يزيد من مستويات الأحماض التي يمكن أن تؤدي إلى حرقة المعدة وثقل في المعدة5. الكحولالكحول مسؤول إلى حد كبير عن الحموضة المعوية. تحت تأثير الكحول ، تسترخي عضلاتنا وبالتالي يتحرك الحمض صعودًا في المريء مما يسبب الحموضة، حيث يؤدي استهلاك الكحول إلى الإصابة بسرطان المريء.6. النعناعيتسبب النعناع في تهيج بطانة المريء. لذلك من الأفضل تجنبه تمامًا.7. الأطعمة الحارةالأطعمة الغنية بالتوابل تزيد من حرقة المعدة لدى البشر، حيث تحتوي الأطعمة الحارة على مادة الكابسيسين ، مما يبطئ عملية الهضم في الأمعاء. ومن ثم فمن الأفضل تجنب الأطعمة الغنية بالتوابل.الأطعمة التي تخفف من حرقة المعدةماذا تاكل لتخفيف حرقة المعدة سريعا1. الزنجبيليساعد الزنجبيل في توفير الراحة للأشخاص الذين يعانون من مشاكل الجهاز الهضمي ويمنع كذلك حمض المعدة من التحرك أكثر في المريء. يعمل الزنجبيل بشكل جيد لعلاج حرقة المعدة. يمكنك دائمًا شرب شاي الزنجبيل الساخن للتخلص من أعراض حرقة المعدة وبالتالي المساعدة في منعها من الحصول على أفضل النتائج.2. دقيق الشوفاندقيق الشوفان مفيد للجسم لأنه يساعد على إنقاص الوزن. مزيد من دقيق الشوفان هو مصدر غني بالألياف مما يعني أيضًا تقليل مخاطر الإصابة بحرقة المعدة والارتجاع الحمضي. وبالتالي فإن دقيق الشوفان يساعد في توفير الراحة من حرقة المعدة.