الشوربة تعتبر من أهم وأبرز الأطباق التي توجد على مائدة الإفطار طوال شهر رمضان وبالأخص في العزومات والولائم، و يتعرض بعض الأشخاص بسبب جوع الصيام لمواقف كثيرة تسبب الإحراج وتحديدا عند شرب الشوربة.
لذا أوضحت خبيرة الاتيكيت و المظهر ايمان عفيفي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، اتيكيت تناول الشوربة في عزومة رمضان ..
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التعليقات على لمنع الإحراج .. تعرف على إتيكيت تناول الشوربة
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