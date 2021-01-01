لمنع الإحراج .. تعرف على إتيكيت تناول الشوربة



اتيكيت تناول الشوربة اتيكيت تناول الشوربة



الشوربة تعتبر من أهم وأبرز الأطباق التي توجد على مائدة الإفطار طوال شهر رمضان وبالأخص في العزومات والولائم، و يتعرض بعض الأشخاص بسبب جوع الصيام لمواقف كثيرة تسبب الإحراج وتحديدا عند شرب الشوربة.







لذا أوضحت خبيرة الاتيكيت و المظهر ايمان عفيفي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، اتيكيت تناول الشوربة في عزومة رمضان ..

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اتيكيت تناول الشوربة-تناول الشوربة بالملعقة الكبيرة المخصصة لها وهي أكبر من ملعقة الحلو-انتظر حتى تهدأ درجة حرارة الشوربة حتى لا تضطر أن تفخ بها-قرب الملعقة من فمك من جانب الملعقة وليس مقدمتها-اشرب الشوربة السائلة بدون إصدار صوت-ثم تناول ما تبقى في الملعقة من "لسان عصفور -شعرية -فراخ"