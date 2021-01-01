لمنع الإحراج .. تعرف على إتيكيت تناول الشوربة

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صورة الخبر: اتيكيت تناول الشوربة
اتيكيت تناول الشوربة


الشوربة تعتبر من أهم وأبرز الأطباق التي توجد على مائدة الإفطار طوال شهر رمضان وبالأخص في العزومات والولائم، و يتعرض بعض الأشخاص بسبب جوع الصيام لمواقف كثيرة تسبب الإحراج وتحديدا عند شرب الشوربة.



لذا أوضحت خبيرة الاتيكيت و المظهر ايمان عفيفي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، اتيكيت تناول الشوربة في عزومة رمضان ..


اتيكيت تناول الشوربة



-تناول الشوربة بالملعقة الكبيرة المخصصة لها وهي أكبر من ملعقة الحلو
-انتظر حتى تهدأ درجة حرارة الشوربة حتى لا تضطر أن تفخ بها
-قرب الملعقة من فمك من جانب الملعقة وليس مقدمتها
-اشرب الشوربة السائلة بدون إصدار صوت
-ثم تناول ما تبقى في الملعقة من "لسان عصفور -شعرية -فراخ"

المصدر: elbalad

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