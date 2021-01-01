بالفراولة والفانيليا .. وصفات سهلة لـ طريقة عمل الأيس كريم و تحدي الحر



طريقة عمل الأيس كريم طريقة عمل الأيس كريم



تشهد البلاد خلال هذه الأيام موجة من الطقس الحار مما يجعل الكثير يميل إلى تناول السوائل و الأكلات التي تساعد على ترطيب الجسم وبالأخص الأيس كريم فهو من أبرز الحلويات التي يهتم العديد بتناولها خلال أشهر الصيف.









ايس كريم الفراولة من مطبخ الشيف نجلاء الشرشابى مقدمة برنامج على قد الإيد

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