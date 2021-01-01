قبل العيد .. نصائح لبشرة وشعر وأظافر صحية

نصائح لبشرة وشعر وأظافر صحية
تعد العناية ببشرتنا وأظافرنا وشعرنا أمرا مهما، خاصة عندما تكون بمكونات طبيعية ومتوافرة في المنزل، وتحل العديد من المشكلات الموسمية بينما تكون أيضًا طويلة الأمد.
فإذا كنت ترغبين في تجربة بعض هذه الأشياء، فإن أخصائية التغذية تشارك بعض حيل الجمال البسيطة التي نجحت من قبل وتستمر في النتائج حتى اليوم بشرط أن يكون المرء منتظمًا معهم من خلال علاجات طبيعية.
فيمكنك أن تعالجي البشرة الجافة في الشتاء بالزنك ، فهو يصلح خلايا الجلد ومحتوى الحديد يمنحك خدود حمراء. الحيلة هي جعلها ناعمة
* يغلي 1 كوب ماء مع قليل من الملح
* يضاف 1 كوب دقيق الباجرا إلى الماء المغلي على نار هادئة
* يغطى لمدة دقيقة ثم يطفئ اللهب (لا تقلب)
* لمدة خمس دقائق ويضاف 1 ملعقة صغيرة كركم وفلفل أسود ومسحوق مانجو لكل منها
وأضافت: "الكركم ، الكركمين والفلفل الأسود ومضادات لالتهابات يعملان العجائب للبشرة".
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البطاطا الحلوة
"غني بالألياف القابلة للذوبان وفيتامين أ ، يساعد الشات على منع التجاعيد. أضف كستناء الماء (سنجار) لمضاعفة الفوائد. يمنحك فيتامين B6 المضاف الذي يساعد على بشرة خالية من التشققات.
الزنجبيل الجاف
فهي غنية بالحديد وجيدة للهضم. "صحة الأمعاء الجيدة تعادل سمية منخفضة وتحصل على بشرة صافية وخالية من حب الشباب" .
مكونات
ماء أرز أبيض مطبوخ
طريقة
* خذ حوالي 2 ملعقة كبيرة من الأرز الأبيض المطبوخ
* ضعه في الوحل أو الطين أو وعاء من الصلب وصب الماء عليه لتغطيته. اتركه طوال الليل في مكان بارد وجاف (لا تبرد)
* في صباح اليوم التالي ، تناول الأرز واشرب الماء معًا
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