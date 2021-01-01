قبل التفكير في استخدامه.. حزام التخسيس لا يساعد على إنقاص الوزن



حزام التخسيس حزام التخسيس

يجعل حزام التخسيس الشخص يتعرق أكثر، لذا فإن الوزن الذي تخسره يكون على الأرجح وزنًا مائيًا، كما أنه من الصعب فقدان الدهون نتيجة استخدام هذه الأحزمة، لأنها تقيد حركة عضلات البطن، وتحد من عدد السعرات الحرارية التي يحرقها الشخص.



لمجرد أن الشخص يتعرق لا يعني أنه يفقد أي وزن، فإن هذه الاحزمة لها تأثير يشبه الساونا الذي يتلاشى في وقت أقل.

لا يزيل الخلايا الدهنية من المعدة:



من الصعب جدًا فقدان الدهون عند استخدام الأحزمة، لأنها تجعل الأمر أكثر صعوبة على عضلات البطن وبالتالي تحد من عدد السعرات الحرارية التي تحرقها.

تساعد فقط في خسارة الماء:

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تغطي الأحزمة الرياضية كامل الجذع تقريبًا، وعندما ترتديه على معدتك، فإنه يجعل الشخص يتعرق أكثر، وبالتالي فإن الوزن الذي تخسره هو على الأرجح وزن مائي، وسيأتي وزن الماء هذا مرة أخرى عندما يكون جسمك رطبًا عن طريق شرب المزيد من الماء، وستزيد الوزن مرة أخرى.ضغط المعدة:تضغط أحزمة التخسيس على الدهون في منطقة البطن من المعدة، وهو أمر غير صحي للجسم. الدهون غير الصحية سامة وتؤدي إلى أمراض مختلفة مثل السكتة الدماغية وارتفاع ضغط الدم، لذلك يجب التخلص من الدهون بدلاً من الضغط على الجسم.