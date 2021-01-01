يجعل حزام التخسيس الشخص يتعرق أكثر، لذا فإن الوزن الذي تخسره يكون على الأرجح وزنًا مائيًا، كما أنه من الصعب فقدان الدهون نتيجة استخدام هذه الأحزمة، لأنها تقيد حركة عضلات البطن، وتحد من عدد السعرات الحرارية التي يحرقها الشخص.
لمجرد أن الشخص يتعرق لا يعني أنه يفقد أي وزن، فإن هذه الاحزمة لها تأثير يشبه الساونا الذي يتلاشى في وقت أقل.
لا يزيل الخلايا الدهنية من المعدة:
من الصعب جدًا فقدان الدهون عند استخدام الأحزمة، لأنها تجعل الأمر أكثر صعوبة على عضلات البطن وبالتالي تحد من عدد السعرات الحرارية التي تحرقها.
تساعد فقط في خسارة الماء:
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التعليقات على قبل التفكير في استخدامه.. حزام التخسيس لا يساعد على إنقاص الوزن
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