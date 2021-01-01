أحلى من الجاهز.. طريقة عمل دجاج تندوري في المنزل

دجاج تندوري
دجاج تندوري من الأكلات الرئيسية التي يعشق تناولها الكثير من الأشخاص نظرا لمذاقها الشهي واللذيذ، ما يدفع الكثير إلي شرائها من المطاعم.. قدمت الشيف غادة جميل مقدمة برنامج اتفضلوا عندنا طريقة عمل دجاج تندوري في المنزل.
مقادير دجاج تندوري
وراك دجاج مخلية
كارى
شطة
بودرة بابريكا
عصير ليمون
ثوم مفروم
زيت زيتون
زنجبيل مفروم
ملح
فلفل أسود
لون طعام أحمر
بصل بودرة
ثوم بودرة
بهارات التندوري
للصوص:
لبن رايب
سماق
نعناع جاف
نعناع طازج
أرز بسمتي أصفر للتقديم
طريقة تحضير دجاج تندوري
- يخلط الزيت مع الملح والفلفل والخل وعصير الليمون والتوابل ولون الطعام الأحمر والثوم والزنجبيل ثم يتبل الدجاج بالخليط.
- تدهن الجريل بالزيت ثم يشوى الدجاج عليها من الوجهين.
- يخلط اللبن الرايب مع نعناع جاف وسماق وثوم بودرة ونعناع طازج.
- يضاف صوص الرايب للدجاج ويقدم مع الأرز.
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