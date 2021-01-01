شهدت محافظة بورسعيد تغيرات ملحوظة في الأرصاد الجوية، حيث هبت رياح محملة بالأتربة فى ربوع المحافظة في الساعات الأولى من فجر اليوم الأحد ٩ مايو ٢٠٢١ الموافق ٢٧ رمضان ١٤٤٢هـ
وغطت السحب، سماء المحافظة والتى سرعان ما ظهرت في لوحة إبداعية من الخالق جل علاه لترسل لفظ الجلالة "الله".
وتجلى لفظ الجلالة فى سماء الباسلة وبدى واضحا فى منطقة مشروع الإسكان التعاونى تحت الإنشاء بدائرة حى المناخ.
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التعليقات على لفظ الجلالة يظهر في سماء بورسعيد.. صور
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