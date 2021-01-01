شاب يسطو على حافلة مدرسية بأطفالها والشرطة الأمريكية تتدخل



شاب يسطو على حافلة مدرسية شاب يسطو على حافلة مدرسية



خطف شاب هارب من التدريب في الجيش الأمريكي حافلة مدرسية بعد خروج الأطفال من المدرسة و قام بالسطو عليها و تهديد السائق بالسلاح أن يغير اتجاهه.







و حسب ما ورد في صحيفة “ نيو يورك بوست”، فإن الحافلة خرجت من المدرسة متجه إلى غرب ولاية نورث كارولينا بعد أن قام شاب كان متدربا بالجيش الأمريكي باختطاف الحافلة بالأطفال التي كانت تحملهم.

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شعر الشاب بالخوف والإحباط من فشل مخططه حينما رأي الأطفال يقومون بالاتصال بذويهم لطلب النجدة منهم، فقام بدفع سائق الحافلة وقادها مكانه وبجانبه بندقيته إلا أنه توقف في منتصف الطريق وهرب بعد علمه أن قوات الشرطة على وصول لإنقاذ الأطفال.وفقا لتحقيقات الشرطة فإن الشاب بالغ من العمر 23 عاما، وكان متدربا بالجيش الأمريكي ولكنه هرب في الفترة الاخيرة قبل حادث اختطاف الحافلة.جدير بالذكر أن الشرطة الأمريكية ألقت القبض على ذلك الشاب الهارب عقب حادث اختطاف الحافلة بأيام عن طريق تتبعه في المكان الذي تواجدت فيه الشاحنة، وتبين اختبائه في إحدى الشقق السكنية في ذلك المكان و تم القبض عليه.