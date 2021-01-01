الأهلي يؤجل شكوى اتحاد الكرة لـ الفيفا بسبب الزمالك



إدارة الأهلي إدارة الأهلي



قررت إدارة الأهلي، تأجيل تقديم الشكوى الرسمية للاتحاد الدولي لكرة القدم ضد اللجنة المكلفة بإدارة اتحاد الكرة بسبب تجاهلهم الطلب باستقدام حكام أجانب لجميع مباريات مسابقة الدوري خاصة بعد الظلم الذي تعرض له فريق الكرة.







واستقر الخطيب على تأجيل القرار حتي نهاية مباراة الزمالك المقرر لها التاسعة والنصف من مساء غد باستاد القاهرة حتي لا تؤثر على تركيز الفريق، وبدأ الخطيب في مراجعة ملف الشكوى مع الفريق القانوني للنادي والذي سيتضمن فيديوهات للظلم التحكيمي الذي تعرض له الفريق وفيديوهات أخري للمجاملات التي حظي بها المنافسين.

قد يعجبك أيضا...

وكانت إدارة الأهلي قد تمسكت باستقدام حكام أجانب خلال الاجتماع المطول الذي عقد بالمقر الرئيسي بالجزيرة وطلبت في بيان رسمي بتفعيل اللائحة التي تمنحهم هذا الحق.وقال المجلس في بيان رسمي عقب الإجتماع: "فريقنا هو الوحيد الذي يشارك في خمس بطولات في الموسم الحالي. ويؤدي الفريق مبارياته بشكل مضغوط «مباراة كل 72 ساعة».. ويتعرض لاعبوه لارهاق بدني وذهني غير مسبوق، في ظل ضغوط جماهيرية تطالب ـ ومعها كل الحق ـ بنتائج إيجابية على كل المستويات.. لذا فإن النادي الأهلي يتمسك بطلبه المشروع بإسناد مبارياته القادمة لحكام أجانب من التصنيف الأول.ووفقًا للائحة التي تفرض الالتزام بتقديم الطلب قبل موعد المباراة بـ 15 يومًا.. لذا يؤكد النادي على طلبه المرسل لاتحاد الكرة بتاريخ 4ـ5ـ2021 . وسوف يقوم بإرسال شيك بالمبلغ المطلوب قبل الموعد المشار إليه.. لاسيما وأن الظروف الاستثنائية التي تسود العالم حاليًا لم تمنع انتقالات الفرق الرياضية والحكام بين الدول للمشاركة في المسابقات المختلفة".وخرج أحمد مجاهد رئيس اللجنة المكلفة بإدارة اتحاد الكرة ليرفض هذا الأمر مما دعا محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء لإجراء مشاورات عاجلة مع أعضاء مجلسه وتم الاستقرار علي تقديم شكوي للاتحاد الدولي لكرة القدم كونها هي الجهة التي قامت بتعيينهم.