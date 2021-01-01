بعد انفصاله عن الكبسولة.. القاضى: حادثة الصاروخ الصيني لن تكون الأخيرة في تاريخ برامج الفضاء|فيديو

قال الدكتور جاد القاضى، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، إن المعهد قام بتشكيل لجنة أزمة تدير قضية الصاروخ الفضائي الذى تفكك فوق المحيط الهندي، وحتي أن تم حلها فجر اليوم، منوها إلى خطورة الحطام الفضائي وصناعة الفضاء علي العالم كله، كما أنه استشهد بأحد المواقع المتخصصة التي يديرها المعهد لمراقبة الأقمار الصناعية.
وأضاف "رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية"، خلال حواره في برنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "اكسترا نيوز"، أن ذلك الموقع كان يوجد مدارات القمر الصناعي بالأمس، حيث أنه صاروخ صناعي مر من خلال مسارات تقع علي المنطقة العربية التي أشادت أحد التوقعات بسقوط الصاروخ في تلك الأماكن، ولكن مع تقدم الوقت والحسابات الدقيقة التي يجريها المعهد، سقط هذا الصاروخ صباح اليوم في الساعة 4:24 بالتوقيت المحلي للقاهرة.
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