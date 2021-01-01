آخر تطورات إصابة مصطفى محمد نجم جالطة سراي التركي

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إصابة مصطفى محمد


كشف تقرير صحفي تركي، عن حجم الإصابة التي تعرض لها مصطفى محمد، مهاجم جالطة سراي.



وتعرض مصطفى محمد، الذي شارك بديلا لإصابة خلال اللقاء الذي فافز به فريقه جالطة سراي بنتيجة 3-1 على بشكتاش في الجولة 40 للدوري التركي.

ووفقًا لصحيفة “فاناتيك” التركية، فإن مصطفى محمد تعرض لإلتواء في كاحل قدمه اليسرى، وسيرتاح من التدريبات اليوم الأحد وغدًا الاثنين.



ومن المقرر ، أن يخضع مصطفى محمد لاختبار طبي غدًا الاثنين، لمعرفة أخر تطورات الإصابة وموقفه من العودة للمشاركة.

ويحتل جالطة سراي المركز الثالث في جدول ترتيب فرق الدوري التركي برصيد 78 نقطة.



وكان مصطفى محمد انتقل إلى جالطة سراي على سبيل الإعارة لمدة موسم ونصف من الزمالك.

المصدر: صحيفة “فاناتيك” التركية

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