يويفا يضع 5 شروط لنقل نهائي دوري أبطال أوروبا إلى إنجلترا

وضع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “ يويفا”، 5 شروط، للموافقة على نقل نهائي دوري أبطال أوروبا بين مانشستر سيتين من تركيا إلى إنجلترا.
كانت الحكومة البريطانية، وضعت تركيا خلال الساعات الماضية، على قائمة الدول الأكثر خطرا بسبب تفشي فيروس كورونا فيها، والواجب تطبيق إجراءات مشددة للسفر لها، اعتبارا من يوم 17 مايو الجاري، منها تطبيق الحجر الصحي على المشجعين العائدين من تركيا لمدة إسبوعين، كما طالب بول جونسون رئيس وزراء بريطانيا، “يويفا”، بالموافقة على نقل المباراة إلى إنجلترا، بسبب ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا في تركيا.
وذكرت صحيفة ذا صن البريطانية، أن اليويفا اشترط إقامة نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب ويمبلي، وبحضور 22500 ألف مشجع، بالإضافة إلى تعديل مواعيد المباريات المؤهلة إلى الدوري الإنجليزي، المقرر لها 29 مايو الجاري، على ملعب ويمبلي، وخوضها قبل 48 ساعة على الأقل ، من نهائي دوري الأبطال، لكي يتمكن مانشستر سيتي وتشيلسي من التدريب على الملعب قبل المباراة.
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