بعد سقوط الصاروخ الصيني .. ما لا تعرفه عن بحر العرب

آخر الأخباراخبار العالم اليوم › بعد سقوط الصاروخ الصيني .. ما لا تعرفه عن بحر العرب

صورة الخبر: بحر العرب
بحر العرب


بعد أيام من فقدان السيطرة على الصاروخ الصيني لونج مارش 5 بي، أعلنت بكين أخيراً سقوط الصاروخ وتفككه فجر اليوم الأحد في بحر العرب.

وقال التلفزيون الصيني إن أزمة الصاروخ الصيني الخارج عن السيطرة انتهت بعد تفكك بقاياه فوق بحر العرب وسقوطه فيه.
ولكن ما هو بحر العرب، ولماذا سمي بهذا الاسم؟

بحر العرب الذي شهد سقوط الصاروخ الصيني هو جزء من المحيط الهندي الذي يقع بين سواحل شبه الجزيرة العربية وشبه القارة الهندية، ويتصل بالخليج العربي والبحر الأحمر.

مساحة بحر العرب تبلغ 3 ملايين و862 ألف كيلومتر مربع، ويبلغ عرضه عند أكبر ملبغ له 2400 كم، بينما يصل أقصى عمق له إلى 4.6 كم.

تطل 7 دول على بحر العرب وهي، الهند، إيران، عُمان، باكستان، اليمن، الصومال والمالديف.

عرف بحر العرب بعدة أسماء في الماضي، مثل البحر الأخضر والبحر المحيط وبحر الهندوس وبحر مكران وخليج عمان وبحر فارس وبحر إيران حتى تم الاستقرار على تسمية بحر العرب بسبب سيطرة العرب عليه لقرون طويلة فضلا عن مرور تجارتهم بمياهه.

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على بعد سقوط الصاروخ الصيني .. ما لا تعرفه عن بحر العرب

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
3310

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager