بعد أيام من فقدان السيطرة على الصاروخ الصيني لونج مارش 5 بي، أعلنت بكين أخيراً سقوط الصاروخ وتفككه فجر اليوم الأحد في بحر العرب.
وقال التلفزيون الصيني إن أزمة الصاروخ الصيني الخارج عن السيطرة انتهت بعد تفكك بقاياه فوق بحر العرب وسقوطه فيه.
ولكن ما هو بحر العرب، ولماذا سمي بهذا الاسم؟
بحر العرب الذي شهد سقوط الصاروخ الصيني هو جزء من المحيط الهندي الذي يقع بين سواحل شبه الجزيرة العربية وشبه القارة الهندية، ويتصل بالخليج العربي والبحر الأحمر.
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التعليقات على بعد سقوط الصاروخ الصيني .. ما لا تعرفه عن بحر العرب
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