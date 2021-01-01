سقوط الصاروخ الصيني في بحر العرب .. فيديو

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سقوط الصاروخ الصيني

نقلت وكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس" عن مسئولين صينيين قولهم إن بقايا الصاروخ الصيني تفككت وسقطت بعد دخوله الغلاف الجوي موقع على خط الطول 72.47 درجة شرقا وخط العرض 2.65 شمالا، أي في موقع في بحر العرب.

وفقًا لتحديث نُشر على موقع مكتب هندسة الفضاء الصيني، والذي يساعد في متابعة الصاروخ الصيني الخارج عن السيطرة، كان من المتوقع أن يكون الصاروخ قد تحطم في المحيط الهندي قبل حوالي 25 دقيقة.

وقالت صحيفة "اندبندنت" البريطانية، إنه من الصعب معرفة ما إذا كان الإعلان تأكيدًا رسميًا على أنه تعقبه، أو ما إذا كان مجرد توقع المهندسين أن يفعل ذلك في تلك المرحلة.

وأضافت:"لكن من المؤكد أنه سيكون منطقيًا: فقد شوهد منخفضًا جدًا في الشرق الأوسط، وكان من المتوقع أن يدخل مرة أخرى الآن، والقيام بذلك في المحيط الهندي سيوضح سبب عدم رؤيته كما حدث".

وذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية إن بقايا الصاروخ الصيني دخلت بالفعل الغلاف الجوي للأرض.

وقالت "اندبندنت" إن "المتعقبين لا يتتبعون الصاروخ في الواقع، بل يعرضون رحلته المتوقعة. لذلك سيستمرون في التحرك، حتى بعد أن يدخل الصاروخ الغلاف الجوي مرة أخرى ويتوقف عن القيام بذلك بنفسه".

المصدر: فرانس برس

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