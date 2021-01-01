الأرصاد: انخفاض تدريجي في درجات الحرارة غدا وأمطار على الصعيد وسيناء

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انخفاض تدريجي في درجات الحرارة



تشهد الأحوال الجوية، اعتبارا من الغد الاثنين، انخفاض تدريجي في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، بينما تظل درجات الحرارة مرتفعة على جنوب البلاد وأقصى الصعيد.

ويكون الطقس غدا الاثنين، شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، ويبقى الطقس لطيف ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة ا لكبرى، معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

يصاحب ذلك نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد، وتكون هناك فرص امطار خفيفه تكون رعدية احيانا على مناطق من شمال الصعيد وسيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر علي فترات متقطعة.

وحول درجات الحرارة المتوقعة غدا، على القاهرة الكبرى والوجه البحري العظمى 37 والصغرى 19، السواحل الشمالية 29 للعظمى والصغرى 18، جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 39 العظمى والصغرى 26، شمال الصعيد 40 للعظمى والصغرى 23، جنوب الصعيد 44 للعظمى و28 للصغرى.

المصدر: elbalad

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