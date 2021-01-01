تشهد الأحوال الجوية، اعتبارا من الغد الاثنين، انخفاض تدريجي في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، بينما تظل درجات الحرارة مرتفعة على جنوب البلاد وأقصى الصعيد.
ويكون الطقس غدا الاثنين، شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، ويبقى الطقس لطيف ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة ا لكبرى، معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد.
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التعليقات على الأرصاد: انخفاض تدريجي في درجات الحرارة غدا وأمطار على الصعيد وسيناء
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