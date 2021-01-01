قال إيلون ماسك رئيس شركة "سبيس إكس" الفضائية، وشركة تسلا للسيارات الكهربائية، إنه لا يستبعد أن تتم أول رحلة جوية من دون طيار إلى المريخ في عام 2024.
وكتب ماسك على "تويتر"، ردا على سؤال حول خطط الطيران إلى المريخ في عام 2026: "لم يتم استبعاد عام ألفين وأربعة وعشرين، والقيام برحلة بدون طيار".
في وقت سابق، أعلن ماسك عن هدف بدء الرحلات المأهولة إلى المريخ بحلول عام 2026.
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التعليقات على إيلون ماسك يتحدث عن مواعيد الرحلات دون طيار إلى المريخ
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