تجنب هذه الأطعمة في رمضان

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تجنب هذه الأطعمة في رمضان

يعاني الكثيرون من زيادة الوزن في رمضان وذلك يرجع لطبيعة الأطعمة الذي يتناولها على الإفطار.

وفي هذا الصدد نقدم أبرز الأطعمة التي يفضل عدم تناولها على وجبة الإفطار في رمضان:
１- ينصح بعدم تناول المشروبات الغازية على وجبة الإفطار
２- ينصح بعدم تناول الأطعمة التي تحتوي على الزيوت النباتية او الزيوت المهدرجه على وجبة الإفطار
３- ينصح بعدم تناول الأطعمة المعجنة مثل البيتزا والباستا
４- ينصح بعدم تناول الأطعمة التي تحتوي على الكافيين على وجبة الافطار
５- ينصح بتجنب تناول الخبز الأبيض، والتقليل من العصائر التي تحتوي على السكر الابيض.

المصدر: بوابه اخبار اليوم

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