رفع مجموعة من نشطاء رعاية الحيوان قضية نيابة عن فيلة تدعى "سعيدة" وتتواجد داخل حديقة حيوان برونكس الأمريكية، متهمين الحديقة بأنها تسجن الفيل، ومن جهتها، قالت محكمة نيويورك العليا، إنها ستستمع إلى قضية رفعها نشطاء رعاية الحيوان الذين يزعمون أن "سعيدة" مسجونة في حديقة حيوان برونكس لأكثر من أربعة عقود.
ووفقًا لما نشرته صحيفة "الإندبندنت"، فإن هذه هى المرة الأولى في التاريخ التي تستمع فيها أعلى محكمة في أي ولاية أمريكية قضائية ناطقة باللغة الإنجليزية إلى قضية إحضار مرفوعة نيابة عن شخص آخر غير إنسان، ويعمل نشطاء رعاية الحيوان، على دعم الفيل "سعيدة" من أجل الحصول على اعتراف بحقها الأساسي في الحرية الجسدية، وتقول المنظمة، إنه "يجب منح (سعيدة) أمر إحضار ونقلها إلى ملجأ للأفيال".
وتقول المنظمة: "بالنسبة لأولئك الذين ليسوا على دراية بالمصطلحات القانونية، فإن أمر الإحضار هو مصطلح يرتبط في كثير من الأحيان بحالات السجن غير القانون، والتي تشمل عادة شخصًا بشريًا، وقد يجادل الكثيرون بأن الحيوانات بشر، ويجب معاملتها على هذا النحو، وهو ما ندعمه بكل إخلاص".
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على لأول مرة في تاريخ محاكم أمريكا.. رفع قضية نيابة عن فيل لحصوله على الحرية الجسدية
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق