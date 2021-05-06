

خبير: الشركات العقارية تحقق أعلى مبيعات خلال النصف الثاني تزامنًا مع الصيف خبير: الشركات العقارية تحقق أعلى مبيعات خلال النصف الثاني تزامنًا مع الصيف

توقع المهندس مصطفى الجلاد رئيس مجلس إدارة سيجنتشر هومز للتطوير العقاري والصناعي وعضو مجلس إدارة مطوري القاهره الجديده والعاصمة الاداريه ، ارتفاع مبيعات العقارات فى مصر خلال الشهر الجارى والمقبل.



ويأتي ذاك تزامنًا مع عودة المصريين بالخارج خلال موسم الأجازات الصيفية السنوية،، مضيفاً :”دائماً تحقق الشركات العقارية أعلى نسبة مبيعات خلال الربع الثاني من العام بسبب موسم الصيف”.



وأكد الجلاد، أن المطور العقارى أصبح يمتلك من الخبرات ما يمكنه من مواجهة الموجة الثانية من الجائحة، وبالتالى فالشركات أكثر تفاؤلا بعام 2021، خاصة أنه سيشهد بداية الحياة فى مدن الجيل الرابع مثل العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة وعدد كبير من المشروعات القومية والعمرانيه، كما أن التوسع فى حملات التطعيم على مستوى العالم سيكون له أثر على إنعاش الاقتصاد محليا وعالميا.

قد يعجبك أيضا...

وقال رئيس سيجنتشر هومز، إن تحسين آلية التمويل العقارى أهم المحفزات المطلوبة لتحقيق طفرة فى السوق، بحيث يتم استحداث آليات جديدة تتوافق مع النموذج المصرى فى التنمية وتضم تحتها الوحدات تحت الإنشاء، متابعا أن الإفراط الكبير فى سنوات التقسيط يمثل عبئًا ماليًا كبيرًا على التدفقات النقدية للمطورين بل يؤدى بصورة مباشرة إلى تباطؤ دورة رأس المال ويقلل من قدرة الشركات على الإسراع فى تنفيذ مشروعاتها والتوسع فى إطلاق مشروعات جديدة، بما سيؤدى حتمًا إلى تباطؤ معدلات التنمية العمرانية المنشودة، وهذا يمثل أحد أهم التحديات التى تواجه المطورين والدولة على حد سواءواضاف الجلاد أن بداية الربع الثانى ‏سيبدأ التحسن التدريجى لتستعيد السوق جاذبيتها، متوقعا أن يتجاوز إجمالى المبيعات بنهاية 2021 المتحقق خلال العام الماضى‏ ‏‏ ‏‏ ‏وتابع قائلا : سيجنتشر هومز تركز مجهوداتها خلال عام 2021 على استكمال المراحل الإنشائية المختلفة فى مشروعاتها في المدن الجديده والإسراع بمعدلات تنمية محفظة أراضيها .