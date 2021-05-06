

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 9 مايو 2021 سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 9 مايو 2021

تنشر «المصري اليوم» أسعار العملات الأجنبية في البنوك المصرية طبقًا لتحديثات أسعار اليوم التي تحددها البنوك يوميا. ويتصدر الدولار قائمة العملات الأجنبية الأكثر تداولا، وبالتالي أحد المؤشرات الهامة التي تلقى اهتمامًا من جانب متابعي الأسواق.



وفي التقرير التالي، ترصد «المصري اليوم» سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك المصرية، اليوم الاحد 9 مايو 2021.



ورغم زيادة سعر الدولار مقابل سلة العملات الأجنبية في السوق العالمي، إلا أن سعره في مصر اتسم بالاستقرار.

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سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري :الشراء: 15.62البيع: 15.72سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي:سعرالشراء: 15.61سعر البيع: 15.71سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك cib:سعر الشراء: 15.63سعر البيع: 15.73سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر:سعر الشراء: 15.61سعر البيع: 15.71وتوضح البيانات فروق سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بين مختلف البنوك في مصر، والتي تتضمن البنك المركزي والبنك الأهلي وبنك مصر وبنك cib، وتشهد الأسعار تباينات يومية في مستويات أسعار الدولار في البنوك.وفي السوق العالمي، ارتفع سعر الدولار الأمريكي بعد بيانات متفائلة بشأن دخل وإنفاق المستهلكين الأمريكيين وقطاع الصناعات التحويلية في ولايات الغرب الأوسط. لكن مؤشر الدولار ينهي شهر أبريل منخفضا 2.1، وهي أكبر خسارة له في شهر واحد منذ ديسمبر.