سعر اليورو اليوم السبت 8-5-2021 مقابل الجنيه المصرى

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صورة الخبر: سعر اليورو اليوم السبت 8-5-2021 مقابل الجنيه المصرى
سعر اليورو اليوم السبت 8-5-2021 مقابل الجنيه المصرى

ثبت سعر اليورو الأوروبى اليوم السبت 8-5-2021، أمام الجنيه المصرى بالبنوك العاملة فى مصر، لعدم وجود تعاملات خلال العطلة الأسبوعية يومى الجمعة والسبت، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى 18.71 جنيه للشراء، و18.92 جنيه للبيع، وسجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى 18.80 جنيه للشراء، و18.92 جنيه للبيع، وفى بنك البركة سجل 18.73 جنيه للشراء، و18.97 جنيه للبيع.

وفى سياق متصل، استقر سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى وبنك مصر وبنك الإسكندرية عند 15.60 جنيه للشراء، 15.70 جنيه للبيع، وفى البنك المركزى المصرى فسجل متوسط سعر الصرف 15.61 جنيه للشراء ، 15.71 جنيه للبيع، كما سجل فى البنك التجارى الدولى "cib" استقرارا عند 15.61 جنيه للشراء ، 15.71 جنيه للبيع، وفى وبنك القاهرة مستقرا عند 15.62 جنيه للشراء ، 15.72 جنيه للبيع.

وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:

سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى
18.80 جنيه للشراء.

18.92 جنيه للبيع.


سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى
18.71 جنيه للشراء.

18.92 جنيه للبيع.


سعر اليورو فى بنك مصر
18.71 جنيه للشراء .

18.95 جنيه للبيع .


سعر اليورو فى بنك البركة
18.73 جنيه للشراء.

18.97 جنيه للبيع.


سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib
18.71 جنيه للشراء.

18.89 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى
18.80 جنيه للشراء.

18.97 جنيه للبيع.


سعر اليورو فى بنك الإسكندرية
18.69 جنيه للشراء.

18.92 جنيه للبيع.

المصدر: اليوم السابع

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