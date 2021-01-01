

هل عمر السيارة المستعملة عند الشراء أهم من المسافة التي قطعتها أم العكس؟ هل عمر السيارة المستعملة عند الشراء أهم من المسافة التي قطعتها أم العكس؟

المربع نت – عند التوجه لشراء سيارة مستعملة وتقرر شراء طراز محدد فإن هناك تساؤل هام دائماً ما يثار في ذهن المستهلك وهو هل عمر السيارة أهم من المسافة التي قطعتها أم العكس؟



وكمثال على ذلك، فإن سيارة انقضى من عمرها 7 سنوات سيكون ثمنها أقل من أخرى عمرها 3 أعوام، كما أن سيارة قطعت مسافة تتخطى الـ 80 ألف كيلومتر بكل تأكيد ستكون أقل ثمناً من أخرى قطعت 30 ألف كيلومتر، فإيهما أكثر تأثيراً عند اختيار السيارة؟ العمر أم المسافة المقطوعة؟



أجاب خبراء السيارات على هذا التساؤل الهام، قائلين أن المسافة التي قطعتها السيارة بالتأكيد أهم من عمرها بالسنوات، طالما لم يتخطى عمرها العشر سنوات.

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وأوضح الخبراء أن جميع أجزاء السيارة ولها عمر افتراضي محدد، ولذلك فإن سيارة عمرها سنتين ولكن قطعت مسافة 80 ألف كيلومتر ستكون أقل في السعر من أخرى عمرها خمس سنوات ولكن قطعت مسافة 30 ألف كيلومتر فقط، حيث أن السيارة التي قطعت مسافة كبيرة ستحتاج إلى تغيير غالبية أجزائها الحيوية لانتهاء عمرها الافتراضي، مما يكلف مبالغ طائلة.على كل حال، أثناء شرائك لسيارة مستعملة، أهم ما يجب عليك الانتباه إليه هو مدى اهتمام المالك السابق بصيانة السيارة والحفاظ على أجزائها المختلفة في الحالة الأمثل، مهما كان عمرها أو المسافة التي قطعتها.