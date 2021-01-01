هل عمر السيارة المستعملة عند الشراء أهم من المسافة التي قطعتها أم العكس؟

المربع نت – عند التوجه لشراء سيارة مستعملة وتقرر شراء طراز محدد فإن هناك تساؤل هام دائماً ما يثار في ذهن المستهلك وهو هل عمر السيارة أهم من المسافة التي قطعتها أم العكس؟
وكمثال على ذلك، فإن سيارة انقضى من عمرها 7 سنوات سيكون ثمنها أقل من أخرى عمرها 3 أعوام، كما أن سيارة قطعت مسافة تتخطى الـ 80 ألف كيلومتر بكل تأكيد ستكون أقل ثمناً من أخرى قطعت 30 ألف كيلومتر، فإيهما أكثر تأثيراً عند اختيار السيارة؟ العمر أم المسافة المقطوعة؟
أجاب خبراء السيارات على هذا التساؤل الهام، قائلين أن المسافة التي قطعتها السيارة بالتأكيد أهم من عمرها بالسنوات، طالما لم يتخطى عمرها العشر سنوات.
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