

شاهد: من الأسرع.. تسلا موديل 3 الجديدة أم القديمة؟ شاهد: من الأسرع.. تسلا موديل 3 الجديدة أم القديمة؟

تعتبر شركة تسلا واحدة من أشهر مصنعي السيارات الكهربائية في العالم، وتتميز سياراتها بالقوة والأداء العالي الذي يتغلب على كثير من السيارات الكهربائية الأخرى وأيضا بعض السيارات الرياضية القوية التي تعمل بالوقود العادي.



وبسبب هذه السمعة الطيبة التي تتمتع بها سيارات تسلا قرر مؤسسي قناة موقع Carwow المتخصصة في السيارات على يوتيوب وضع موديلين (الجديد الحالي والموديل السابق) من سيارة واحدة من سيارات تسلا الكهربائية، وهي سيارة موديل 3 فئة Performance، في مواجهة مباشرة من خلال سباق سحب وذلك لمعرفة من الأسرع بينهما وكيف عملت الشركة الأمريكية على تطوير هذه السيارة خلال 4 أعوام من بدء تصنيعها في يوليو 2017.



جدير بالذكر أن هذا الموقع الإنجليزي اعتاد تقديم مراجعات جيدة للسيارات من وجهة نظر السائق الذي سيستخدم هذه السيارات بشكل يومي لعدة ساعات، لذلك يركز الفيديو على أجزاء مختلفة من السيارة قد لا تظهر أو تبدو واضحة للبعض من مجرد مشاهدة صور أو فيديوهات للسيارة التي يسعى لشرائها.

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ويمكنك مشاهدة الفيديو التالي لمعرفة كل التفاصيل عن هاذين الموديلين من تسلا موديل 3 الكهربائية وأهم مميزاتهما، كما ننصح بتفعيل خاصية الترجمة التلقائية للعربية بموقع يوتيوب، وذلك باتباع الخطوات التالية:- الضغط على الزر الذي يحمل كلمة CC في الجزء السفلي الأيمن من أزرار التحكم في الفيديو.- الضغط على الزر الذي يحمل علامة ترس المجاور للزر السابق.- الضغط على اختيار Subtitles/CC بالقائمة التي تظهر أمامك.- الضغط على اختيار Auto-Translate بالقائمة.- الضغط على اختيار Arabic بالقائمة.شاهد الفيديو: