

بعد وصولها السوق المصري.. أبرز مواصفات سوزوكي فيتارا الجديدة بعد وصولها السوق المصري.. أبرز مواصفات سوزوكي فيتارا الجديدة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا أنباء عن وصول السيارة الـ SUV سوزوكي فيتارا إلى صالات العرض في السوق المصري، والتي كنا قد نشرنا منذ بضعة أسابيع تفاصيل حصول الجيل الرابع منها على أول فيس ليفت لها، ووصولها إلى موانئ مصر.



تنطلق "فيتارا Vitara" في مصر بمحرك رباعي الاسطوانات سعته 1.6 لترًا قادر على توليد قوة 120 حصان و 156 نيوتن متر من عزم الدوران، ويتصل هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيك ذي 6 سرعات.



أما بخصوص التعديلات الجديدة فتبدأ من الواجهة التي حصلت على شبكة أمامية جديدة تتخلها لمسات الكروم الفضية، وتستمر هذه اللمسات في الجزء السفلي خاصة عند الوجنتين، حيث اختفت الأقواس السوداء التي أحاطت بمصابيح الضباب سابقًا على شكل C، ليظهر بدلاً منها إطار فضي جديد بشكل مستوحى من آداة "البوميرانج". و في الخلف فتم التخلي عن الإضاءة التقليدية للمصابيح الخلفية، لتظهر بدلاً منها أشكال LED أكثر حيوية. وحصلت السيارة أيضًا على جنوط جديدة.

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داخل المقصورة تظهر العدادات على شاشة جديدة ملونة للمعلومات والبيانات 4.2 بوصة، كما أضافت سوزوكي حشوة ناعمة فوق منطقة العدادات لتعطي إيحاء بالفخامة، كما ظهرت اللمسات الفضية أكثر بريقًا في أنحاء عديدة مثل: لوحة القيادة والكونسول الوسطي وجوانب الأبواب.. ولكن بخلاف ذلك استمر وجود الأزرار والمفاتيح الكلاسيكية السابقة كما هي دون تغيير.وإلى جانب التعديلات الخارجية والداخلية تم تطوير أنظمة السلامة الموجودة في السيارة، فمثلاً تم الاستغناء عن نظام دعم الفرامل بالرادار Radar Brake Support لتعتمد بدلاً منه على نظام حساس مزدوج Dual Sensor Brake Support أو "DSBS" والذي يستخدم كاميرا أحادية ورادار ليزر معًا. ويساعد هذا التحديث في دعم نظام رصد المارة وتفعيل الفرامل للتخفيف من أضرار التصادم، وهو نظام تم استخدامه بالفعل في كل من "سويفت" و"جيمني".وبالإضافة إلى ما سبق تم تعزيز السيارة بأنظمة أخرى مثل: التنبيه عند الخروج عن الحارة المرورية، رصد البقعة العمياء، التنبيه لوجود حركة عند الرجوع للخلف، وكذلك نظام للتعرف على إشارات المرور.الجدير بالذكر أن الصانعة اليابانية "سوزوكي" كانت قد بدأت إنتاج سيارتها الـ SUV في عام 1988، لتنطلق منذ ذلك الحين في أسواق عديدة حول العالم وبأسماء مختلفة (مثل Escudo في اليابان) وكذلك تحت علامات تجارية أخرى (منها شيفرولية تراكر، وبونتياك صن رانر، وكذلك مازدا بروسيد ليفانتي).استمرت سوزوكي فيتارا (كما نعرفها في مصر) في أربعة أجيال كان أحدثها قد تم تدشينه عام 2014 خلال فعاليات معرض باريس لتنطلق كطراز 2015. وفي عام 2018 حصل الجيل الرابع على أول فيس ليفت بتحديثات خارجية وداخلية تم عرضه أيضًا خلال معرض باريس