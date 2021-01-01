قال الطبيب الروسي المعروف ألكسندر مياسنيكوف، في حديث تلفزيوني، إن فقر الدم الناجم عن نقص الحديد لدى الرجال، يمكن أن يكون أحد أعراض سرطان الجهاز الهضمي.
وأشار الطبيب، إلى أنه يمكن تفسير انخفاض مستوى الهيموغلوبين في الدم عند النساء، بفقدان الدم بانتظام لأسباب طبيعية، أي ما يسمى بالدورة الشهرية.
وأضاف مياسنيكوف: "وطبعا لا توجد دورة شهرية لدى الرجال، وبالتالي إذا رأينا رجلا مصابا بفقر الدم بسبب نقص الحديد، يجب أن نفكر على الفور في السبب. فقط الدم لدى الرجال يعني في كل الحالات وجود ضياع للدم من الجهاز الهضمي. وهذا إما قرحة أو وجود أورام".
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التعليقات على خبير يحدد علامة سرطان لا تظهر إلا عند الرجال
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