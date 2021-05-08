كشفت بيانات وزارة الصحة والسكان، تراجع نسب شفاء مرضى فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، في المستشفيات إلى 74.6%، بعدما كانت النسبة تزيد عن 92% في الأسابيع السابقة، وذلك وفقا لإجمالي الأعداد الرسمية المعلنة.
كانت وزارة الصحة والسكان، قد أعلنت، صباح اليوم الأحد 9 مايو، مغادرة 435 متعافيًا من فيروس كورونا للمستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 176363 حالة.
وأوضح مساعد وزير الصحة والسكان للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمي للوزارة د.خالد مجاهد، أنه تم تسجيل 1132 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 66 حالة جديدة.
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التعليقات على بيانات «الصحة» تكشف تراجع نسب شفاء مرضى كورونا لـ 74.6%
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