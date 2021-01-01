

بعد تفكك الصاروخ الصيني فوقه.. أين يقع بحر العرب؟ بعد تفكك الصاروخ الصيني فوقه.. أين يقع بحر العرب؟

قال «التلفيزيون الصيني»، في ساعة مبكرة من صباح اليوم، إن الصاروخ الصيني، تفكك فور دخوله العلاف الجوي، وسقط فوق «بحر العرب» جزء من المحيط الهندي، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.



مكتب «هندسة الفضاء المأهولة» الصيني: تدمير معظم مكونات الصاروخ عند عودته إلى الغلاف الجوي للأرض

وقال مكتب «هندسة الفضاء المأهولة» الصيني، إن بقايا الصاروخ سقطت بموقع على خط الطول 72.47 درجة شرقا وخط العرض 2.65 شمالا، موضحا أن بقايا الصاروخ سقط في «بحر العرب»، ودمرت معظم مكوناته عند عودته إلى الغلاف الجوي للأرض.



وأكد المكتب الصيني، أن أجزاء من الصاروخ عادت إلى الغلاف الجوي في الساعة «10:24 صباحا بتوقيت بكين، 02:24 بتوقيت جرينتش، 03:24 صباحا بتوقيت القاهرة» وهبطت في موقع بإحداثيات على خط طول 72.47 درجة شرقا، وخط عرض 2.65 درجة شمالا.

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وأشارت الإحداثيات، إلى أنه سقط في المحيط في مكان ما جنوب غرب الهند وسريلانكا.ويتمتع بحر العرب الواقع بين سواحل شبه الجزيرة العربية وشبه القارة الهندية بموقع استراتيجي للتجارة العالمية، فيما يربط خليج عمان هذا البحر بمياه الخليج في حين يربطه بالبحر الأحمر خليج عدن.ونرصد أبرز المعلومات عن «بحر العرب»:- يقع البحر في الجزء الشمالي الغربي من المحيط الهندي.- يغطي بحر العرب مساحة إجمالية تبلغ حوالي 1491000 ميل مربع 3862000 كيلومتر مربع.- يبلغ متوسط ​​عمق البحر 8970 قدمًا «2734 مترًا».- يربطه بالبحر الأحمر خليج عدن من الغرب عبر مضيق باب المندب، ويربطه بالخليج العربي خليج عمان في الشمال الغربي.- تطل على «بحر العرب» دول: سلطنة عُمان واليمن وإيران وباكستان والهند والصومال والمالديف وباكستان واليمن والصومال.- تطل على البحر سلسلة جبال ظفار في سلطنة عمان وجبال غات الغربية في الهند.- يشكل البحر جزءً من الطريق البحري الرئيسي بين أوروبا والهند.- يحد البحر من الغرب منطقة القرن الإفريقي وشبه الجزيرة العربية، ومن الشمال إيران وباكستان، ومن الشرق الهند، ومن الجنوب ما تبقى من المحيط الهندي.