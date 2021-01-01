بعدما تقدم جايمي باتشيكو بـ شكوى ضد نادي الزمالك إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، قرر الزمالك التحرك.
وحسبما علم FilGoal.com فإن الزمالك تسلم مذكرة من "فيفا" بشكوى باتشيكو ضد النادي، والتي يطالب فيها بكامل قيمة عقده الذي لم يحصل عليه، وليس فقط الشرط الجزائي.
من جهة أخرى، يرفض الزمالك دفع المبلغ كاملا، والمقدر بـ 1.5 مليون دولار.
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التعليقات على الزمالك يتحرك بعد شكوى باتشيكو للاتحاد الدولي
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