أحمد شوبير: مباراة القمة في موعدها.. وحكمان مرشحان لإدارتها



مباراة القمة في موعدها مباراة القمة في موعدها

كشف الإعلامي أحمد شوبير أن الأحداث الساخنة التي تسبق مباراة القمة بين الأهلي والزمالك من اعتراضات على التحكيم، ومطالبة بحكام أجانب من جانب الأهلى أو الزمالك لن تؤثر على إقامة المباراة المرتقبة في موعدها الإثنين المقبل.



وقال شوبير، خلال مقدمة برنامجه ملعب أون تايم على فضاية أون تايم سبورتس، إن هناك حكمين مرشحين لإدارة القمة، هما محمد عادل وأمين عمر، موضحا أن حظوظ كلا منهما متساوية تماما مع الآخر، وخلف كل ترشيح منهما هناك أحد مسئولي اتحاد الكرة يقف خلفه ويدعمه.



وأوضح شوبير أن هناك ترشيحا ثالثا لحكم القمة بوضع إبراهيم نور الدين في الصورة، لكنه يبقى بعيدا عن القمة، مقارنة بالثنائي أمين عمر ومحمد عادل.

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وأكد شوبير أن الأهلي لديه حالة ضيق وغضب من ضغط المباريات ومن إصابات اللاعبين ومن أخطاء التحكيم، موضحا أن بند أو قانون الجدارة الرياضية يزعج الأهلى كثيرا حال الاحتكام إليه، إذا ما قرر اتحاد الكرة إلغاء المسابقة هذا الموسم.وقررت اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، صرف بدلات إضافية لتحفيز الحكام لإدارة مباريات القمة بين الأهلي والزمالك في الموسم المقبل، بالتنسيق مع لجنة الحكام الرئيسية، حيث ستتم مضاعفة المقابل المادي لطاقم حكام مباراة القمة، خاصة بعد تألق الحكم محمود البنا في إدارة مباراة قطبي الكرة المصرية الأخيرة في بطولة الدوري لهذا الموسم.