كشف الإعلامي أحمد شوبير أن الأحداث الساخنة التي تسبق مباراة القمة بين الأهلي والزمالك من اعتراضات على التحكيم، ومطالبة بحكام أجانب من جانب الأهلى أو الزمالك لن تؤثر على إقامة المباراة المرتقبة في موعدها الإثنين المقبل.
وقال شوبير، خلال مقدمة برنامجه ملعب أون تايم على فضاية أون تايم سبورتس، إن هناك حكمين مرشحين لإدارة القمة، هما محمد عادل وأمين عمر، موضحا أن حظوظ كلا منهما متساوية تماما مع الآخر، وخلف كل ترشيح منهما هناك أحد مسئولي اتحاد الكرة يقف خلفه ويدعمه.
وأوضح شوبير أن هناك ترشيحا ثالثا لحكم القمة بوضع إبراهيم نور الدين في الصورة، لكنه يبقى بعيدا عن القمة، مقارنة بالثنائي أمين عمر ومحمد عادل.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على أحمد شوبير: مباراة القمة في موعدها.. وحكمان مرشحان لإدارتها
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق