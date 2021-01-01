اتحاد الكرة: لم ولن نناقش طلب سموحة بإعادة مباراته أمام الزمالك

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كشف أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية، التى تدير الاتحاد المصرى لكرة القدم، أن طلب مسئولى الأهلى بإسناد مباريات الفريق الأحمر إلى حكام أجانب (مرفوض)، موضحا أن جميع مباريات بطولة الدورى المصرى الممتاز هذا الموسم سوف تستكمل بالحكام المصريين، وأنه من شروط الاستعانة بحكام أجانب، موافقة الجبلاية.



وأوضح أحمد مجاهد، خلال تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورتس 2، مع إبراهيم فايق، أنه لم ولن تتم مناقشة طلب سموحة بإعادة مباراة الزمالك، لأنه لا يوجد بند يتيح بإعادة مباريات؛ بسبب أخطاء التحكيم، ولكن مسئولى الأندية يقومون بتلك الأمور لإرضاء الجمهور فقط.



وأشار أحمد مجاهد، إلى أنه لا ينكر أخطاء الحكام فى المباريات، ولكن لا يوجد اعتراف لأحد بذلك الأمر، عقب البيان الذى أصدره النادى الأهلي خلال الساعات القليلة الماضية.

