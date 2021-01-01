درس خصوصي من كارتيرون لعلاج أخطاء الزمالك قبل القمة



الفرنسى باتريس كارتيرون الفرنسى باتريس كارتيرون

يعقد الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، جلسات منفردة مع اللاعبين الذين شاركوا فى مباراة الأهلي الأخيرة وسيتواجدون فى التشكيل الأساسي لمباراة القمة المقبلة، وأخطأوا خلال المباراة الماضية، لشرح الأخطاء التى وقع فيها كل لاعب.



ويدخل فريق الزمالك اليوم، السبت، معسكرا مغلقا، استعدادا لمواجهة الأهلي يوم الاثنين المقبل، في إطار الجولة الحادية والعشرين من مسابقة الدوري المصري الممتاز، بناء على طلب كارتيرون، فى حدث لأول مرة منذ قدومه، خاصة أن المعسكر هذه المرة سيكون لمدة يومين على عكس المباريات السابقة التي كان يكتفى بمعسكر 24 ساعة فقط نظرا لأهمية المباراة، وطلب من إدارة الأبيض منذ فترة طويلة إقامة المعسكر قبل المباراة بـ48 ساعة.



وطلب الفرنسى كارتيرون من الجهاز الإدارى تجهيز فيديو لمواجهة الزمالك والأهلى الماضية التى سقط فيه الأبيض بهدفين مقابل هدف، وتقطيع المباراة لعدة فيديوهات خاصة بالأخطاء التى وقع فيها اللاعبون خلال المباراة.

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وسيعقد كارتيرون جلسات منفردة مع اللاعبين لشرح الأخطاء التى وقع فيها كل لاعب، من الذين شاركوا في مباراة الأهلي الأخيرة وسيتواجدون في التشكيل الأساسي للمباراة المقبلة، وأخطأوا خلال المباراة الماضية، لعدم تكرارها فى مباراة الاثنين مرة أخرى، مثل خطأ يوسف أوباما الذى تسبب فى تسجيل محمد شريف الهدف الثانى للأهلى بعد تمريرة الكرة بالخطأ للاعب القلعة الحمراء.