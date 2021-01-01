محمد صلاح ضمن قائمة أفضل 10 مهاجمين فى الدورى الإنجليزي هذا الموسم



النجم المصرى محمد صلاح مهاجم نادى ليفربول النجم المصرى محمد صلاح مهاجم نادى ليفربول

اختارت صحيفة "ميرور" الإنجليزية النجم المصرى محمد صلاح مهاجم نادى ليفربول ضمن أفضل 10 مهاجمين فى مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج" هذا الموسم، حيث وضعت الصحيفة الإنجليزية الفرعون المصرى على رأس قائمة أفضل 10 مهاجمين فى مسابقة البريميرليج الموسم الجاري.



وأكدت Mirror أن محمد صلاح واصل تسجيل الأهداف بشكل منتظم، على الرغم من معاناة ليفربول هذا الموسم، كما تمكن من تعويض إخفاق الثنائى ساديو ماني وفيرمينو المتراجع مستواهما بشكل كبير فى النسخة الحالية من مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز البريميرليج.



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وضمت القائمة بجانب صلاح 9 لاعبين آخرين وهم: هاري كين قائد توتنهام وسون هيونج مين لاعب توتنهام، وجاك جيراليش لاعب أستون فيلا، وجيسي لينجارد لاعب وست هام، وماركوس راشفورد لاعب مانشستر يونايتد، وكيلفرت ليوين مهاجم إيفرتون، وباتريك بامفورد لاعب ليدز يونايتد، وفيل فودين لاعب مانشستر سيتي، بجانب كيليتشي إيهيناتشو مهاجم ليستر سيتى.



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ويقود المصري محمد صلاح ليفربول ضد ساوثهامبتون فى التاسعة والربع مساء اليوم، السبت، على ملعب "الآنفيلد" ضمن منافسات الجولة 35 من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي 2020 / 2021.ويخوض ليفربول المباراة بقيادة المدير الفني الألمانى يورجن كلوب محتلا المركز السابع برصيد 54 نقطة، جمعها من الفوز في 15 مباراة والتعادل في 9 لقاءات وخسارة مثلها وسجل 55 هدفاً وتلقى 39.ويطارد محمد صلاح، نظيره هاري كين على الصدارة، بعدما أصبح الفارق بينهما حاليا هدف واحد فقط، حيث يتواجد حاليا في المركز الثانى بجدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي، حيث يملك 20 هدفا، ليأتى وصيفا خلف هاري كين.