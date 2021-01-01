محمد صلاح ضمن قائمة أفضل 10 مهاجمين فى الدورى الإنجليزي هذا الموسم

اختارت صحيفة "ميرور" الإنجليزية النجم المصرى محمد صلاح مهاجم نادى ليفربول ضمن أفضل 10 مهاجمين فى مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج" هذا الموسم، حيث وضعت الصحيفة الإنجليزية الفرعون المصرى على رأس قائمة أفضل 10 مهاجمين فى مسابقة البريميرليج الموسم الجاري.
وأكدت Mirror أن محمد صلاح واصل تسجيل الأهداف بشكل منتظم، على الرغم من معاناة ليفربول هذا الموسم، كما تمكن من تعويض إخفاق الثنائى ساديو ماني وفيرمينو المتراجع مستواهما بشكل كبير فى النسخة الحالية من مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز البريميرليج.
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وضمت القائمة بجانب صلاح 9 لاعبين آخرين وهم: هاري كين قائد توتنهام وسون هيونج مين لاعب توتنهام، وجاك جيراليش لاعب أستون فيلا، وجيسي لينجارد لاعب وست هام، وماركوس راشفورد لاعب مانشستر يونايتد، وكيلفرت ليوين مهاجم إيفرتون، وباتريك بامفورد لاعب ليدز يونايتد، وفيل فودين لاعب مانشستر سيتي، بجانب كيليتشي إيهيناتشو مهاجم ليستر سيتى.
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