

ننشر أسعار الأسمنت المحلية السبت 8 مايو ننشر أسعار الأسمنت المحلية السبت 8 مايو

استقرت أسعار الأسمنت المحلية بالأسواق، مع بداية تعاملات السبت 8 مايو 2021، وذلك بعد تراجعها أمس وبلغ متوسط سعر الطن 880 جنيها.

ونرصد أسعار الأسمنت بمختلف أنواعة وفقا لاحدث أسعار الجملة في الأسواق.



«الأسمنت المسلح»



سجل سعر الأسمنت المسلح 888 جنيها للطن، وبلغ متوسط سعر أسمنت أسوان 695 جنيهاً للطن، وأسمنت المخصوص 850 جنيهاً للطن، وأسمنت شورى 785 جنيهاً للطن، بينما بلغ سعر أسمنت الصخرة 820 جنيهاً للطن، والسويدي 870 جنيهاً للطن، وحلوان 860 جنيهاً للطن، وسعر أسمنت مصر بني سويف 898 جنيهاً للطن، وأسمنت العسكري 850 جنيهاً للطن، وأسمنت النصر 850 جنيهاً للطن، وأسمنت السويس 860 جنيها للطن وأسمنت سيناء 780جنيها.

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«الأسمنت الأبيض»سجل متوسط سعر الأسمنت الأبيض 2400 جنيه، وسعر الأسمنت الأبيض العادة 2500 جنيه، وسوبر سيناء نحو 2460 جنيهاً، ورويال العادة 2430 جنيهاً للطن، أما الواحة الأبيض فبلغ سعره 2425 جنيهاً للطن.«الأسمنت المخلوط»كما سجل متوسط سعر الأسمنت المخلوط 700 جنيه للطن، وأسمنت ايه وان 678 جنيهاً للطن، وسجل أسمنت الواحة 695 جنيهاً للطن، وأسمنت السويدي 770 جنيهاً للطن.«الأسمنت المقاوم»فيما سجل متوسط سعر الأسمنت المقاوم للملوحة 885 جنيهاً للطن، وأسمنت قاهر البحار 885 جنيهاً للطن، وأسمنت السويس «سي ووتر» 885 جنيهاً للطن، وأسمنت السويدى المقاوم 885جنيهاً للطن.«الجبس»واستقرت أسعار الجبس، حيث سجل جبس العامرية 650 جنيهاً للطن، وجبس الدولية 640 جنيه للطن، وجبس المعمار 690 جنيهاً للطن، وجبس مصر سيناء 650 جنيهاً للطن، وجبس السويس 580 جنيهاً للطن.