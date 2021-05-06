أسعار العملات العربية في البنوك اليوم 8 مايو

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أسعار العملات العربية في البنوك اليوم 8 مايو

استقرت أسعار العملات العربية، أمام الجنيه المصري، في البنوك العاملة في السوق المحلية، اليوم السبت 8 مايو 2021.
وتنشر «بوابة أخبار اليوم» أسعار العملات العربية، وفقًا لأحدث أسعار البنك الأهلي المصري وبنك مصر.
وبلغ سعر الريال السعودي، نحو 4.15 جنيه للشراء، و 4.18 جنيه للبيع.
وسجل سعر الدينار الكويتي ليسجل نحو 48.95 جنيها للشراء، و 52.09 جنيه للبيع.
وبلغ سعر الدرهم الإماراتي، نحو 4.25 جنيه للشراء، و 4.27 جنيه للبيع.

وكانت أسعار العملات العربية، شهدت حالة من التباين بين الارتفاع والانخفاض خلال تعاملات الفترة الماضية، وفقا لآلية العرض والطلب التي تتبعها البنوك في تحديد أسعار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه المصري منذ تحرير سعر الصرف في 3 نوفمبر 2016.

المصدر: بوابه اخبار اليوم

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