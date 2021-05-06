

ارتفاع الذهب بشكل مفاجئ.. اعرف الأسعار ارتفاع الذهب بشكل مفاجئ.. اعرف الأسعار

ارتفعت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم السبت 8-5-2021، وذلك بعد استقرار أسعاره لمدة يومين على التوالي بدون أي تغيير على مستوى الأعيرة الذهبية المختلفة.



وسجّل أعلى سعر للجرام الواحد من عيار 24 الأعلى قيمة وفئة بين أعيرة الذهب نحو 902 جنيه.



وبلغ أعلي سعر لجرام 21 الأشهر تداولاً بين أعيرة الذهب نحو 790 جنيهًا.

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بينما وصل سعر الجرام من عيار 18 الوسطي بين أعيرة الذهب نحو 677 جنيهًا.وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 6320 جنيهًا.وسجل سعر أوقية الذهب نحو 1820 دولاراً.أسعار المصنعية والدمغةوتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.وتعد أسعار الذهب اليوم فى مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء فى مصر أو بباقي الدول العربية.