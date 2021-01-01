فرصة للحصول على الدكتوراة في جنيف.. عبر هذا الرابط

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صورة الخبر: وزارة التعليم العالي
وزارة التعليم العالي


أعلنت إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن إفادة البعثة الدبلوماسية فى جنيف عن منح Eugen Ionesco للدكتوراة وما بعد الدكتوراة التي تقدمها الحكومة الرومانية للدول الأعضاء فى المجموعة الفرانكفونية فى جنيف.

وأوضحت أنه يمكن للراغبين، الإطلاع على تفاصيل البرنامج وطريقه التقديم وكذا الحصول على استمارة الترشيح خلال الموقع الإلكتروني الموضح بعد :ـhttps://www.auf.org/nouvelles/appels-a-candidatures/bourses-de-recherche-doctorale-et-postdoctorale-eugen-ionescu-appel-candidature-2021

وكان قد ترأس الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الخميس الماضي، اجتماع مجلس إدارة صندوق الاستشارات والدراسات والبحوث الفنية، بحضور د. أنور إسماعيل مساعد الوزير للمشروعات القومية والقائم بأعمال المدير التنفيذي للصندوق، ود. ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمي، ود. أيمن عاشور نائب الوزير لشئون الجامعات المصرية، ود. محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، ود. ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، ود. عبد العزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية، ود.محمد الطيب مساعد الوزير للشئون الفنية والتخطيط الاستراتيجي، وأعضاء المجلس، وذلك بمبنى التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة.

وخلال الاجتماع، أكد الوزير على أهمية إنشاء صندوق الاستشارات، الذي لم يكن وليد فكرة متعجلة بل جاء نِتاجًا لدراسة تحليلية متخصصة انتهى الرأي فيها إلى ضرورة إقامة جهاز وطني يجمع بين مزايا مكاتب الخبرة الخاصة ومرونتها وبين قوة أجهزة العلم والتكنولوجيا القومية والثروة المتاحة فيها من الخبرات البشرية والتجهيزات العلمية والفنية، مشيرًا إلى أن الصندوق يعتمد بصورة رئيسية في أداء خدماته الاستشارية والبحثية على الرصيد القومي الكبير من الكوادر العلمية المتخصصة في مراكز البحث العلمي والجامعات؛ كوسيلة هامة لتحويل مراكز البحث والجامعات إلى بيوت خبرة قومية.

وأضاف د. عبدالغفار أن صندوق الاستشارات سيتضمن الكادر الفني الدائم من مهندسين استشاريين في المجالات المختلفة (الميكانيكية – الكهربائية – الكيميائية – البيئية – خبراء في الدراسات الاقتصادية)، بالإضافة إلى مهندسين ذوي خبرة في التصميمات الهندسية وتصميم العمليات الصناعية وتنفيذ المشروعات الكبرى.

المصدر: elbalad

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