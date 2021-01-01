فرصة للحصول على الدكتوراة في جنيف.. عبر هذا الرابط

أعلنت إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن إفادة البعثة الدبلوماسية فى جنيف عن منح Eugen Ionesco للدكتوراة وما بعد الدكتوراة التي تقدمها الحكومة الرومانية للدول الأعضاء فى المجموعة الفرانكفونية فى جنيف.
وأوضحت أنه يمكن للراغبين، الإطلاع على تفاصيل البرنامج وطريقه التقديم وكذا الحصول على استمارة الترشيح خلال الموقع الإلكتروني الموضح بعد :ـhttps://www.auf.org/nouvelles/appels-a-candidatures/bourses-de-recherche-doctorale-et-postdoctorale-eugen-ionescu-appel-candidature-2021
وكان قد ترأس الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الخميس الماضي، اجتماع مجلس إدارة صندوق الاستشارات والدراسات والبحوث الفنية، بحضور د. أنور إسماعيل مساعد الوزير للمشروعات القومية والقائم بأعمال المدير التنفيذي للصندوق، ود. ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمي، ود. أيمن عاشور نائب الوزير لشئون الجامعات المصرية، ود. محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، ود. ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، ود. عبد العزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية، ود.محمد الطيب مساعد الوزير للشئون الفنية والتخطيط الاستراتيجي، وأعضاء المجلس، وذلك بمبنى التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة.
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