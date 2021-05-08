

برج العقرب اليوم.. حاول التخلص من داء التسلط وحب الظهور برج العقرب اليوم.. حاول التخلص من داء التسلط وحب الظهور

يحرص كثيرون على متابعة طالع الأبراج الفلكية، ومعرفة حظهم بشكل يومي، وهذه توقعات برج العقرب ليوم 8 مايو 2021 ، بحسب خبراء الابراج .

وبرج العقرب ينضم إليه مواليد الفترة (من 23/10 إلى 22/11)، وهذه التوقعات لأبناء البرج اليوم:



على الصعيد المهنى

أنت واثق فى نفسك طوال الوقت وتفكر بطريقة إيجابية دائمًا، واليوم يعد جيدًا لإتمام أى صفقة فى العمل، وستحصل على مبلغ مالى جيد بسبب تلك الصفقات، وربما قد تواجهك بعض المشكلات التافهة لكنك ستتغلب عليها.

على الصعيد العاطفى

اليوم سيكون جيدًا خاصة مع شريك حياتك، وسيمدك بالكثير من الحب والمشاعر، خاصة أنك واجهت أوقاتًا صعبة فى حياتك الفترة الماضية، وسيكون الوقت مناسبًا للخروج مع حبيبك والاستمتاع سويًا.

والعقرب من الأبراج المائية، ويعتبر كذلك من الأبراج العنيدة جدًا، ويعد مواليد «برج العقرب ، وبرج الحوت ، وبرج السرطان»، من المتوافقين مع برج العقرب ، بينما لا يتوافق معه على الإطلاق: «برج الحمل ، وبرج الأسد ، وبرج الجوزاء ، وبرج الدلو».

ويتميز برج العقرب بالحنية والطيبة، وهم يفضلوا التجمعات العائلية والتعامل في نطاق الأسرة، كما يتسم أبناؤه بالتدين، كما أنه من الأبراج الاجتماعية إلى حد ما ويتصف برج العقرب كذلك بأنه من الشخصيات الطموحة والمثابرة، ويتميز شخصيات برج العقرب بالذكاء الشديد.

أما عيوب برج العقرب فتتمثل في أنه من الأبراج الانتقامية التي لا تقوي على المسامحة مهما بدر من الشخص المذنب من اعتذارات ، فالعقرب لا يسامح ، والعقرب من الأبراج الغيورة جدا ، يعاني مواليد برج العقرب من داء السيطرة والتسلط ، وحب الظهور.

وما بين هذا وذاك تظل النصيحة الدائمة لمواليد برج العقرب فهي محاولة التخلص من داء التسلط والسيطرة ، وحاول أن تكون متسامحا مع الآخرين وانظر إلى جوانبهم الإيجابية بدلا من النظر إلى جانبهم السلبي.