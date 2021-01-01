كيا بروسيد 2022 فيس ليفت تظهر أثناء اختبارها في أوروبا

المربع نت – ظهرت كيا بروسيد 2022 فيس ليفت أثناء اختبارات الطرق العامة في أوروبا مع اقتراب التدشين الرسمي لها قبل نهاية العام الجاري.
وستحصل السيارة على تحديثات جمالية متعددة للخارجية، تشمل مصابيح أمامية جديدة مع تغيير وضعية المصابيح النهارية LED وتحديث الشبك الأمامي ليكون أكثر بروزاً وجراءة.
كما ستحصل السيارة على تحديثات محدودة أخرى للمصدات وفتحات الهواء، مع تبسيط تصميم الخلفية بشكل عام.. وبينما لم تظهر صور الداخلية، من المتوقع استلامها لمواد أعلى جودة وتقنيات جديدة لمساعدة السائق.
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