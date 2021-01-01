اعرفى موضة ألوان صيف 2021.. الرمادى مش للشتاء بس والبرتقالى يجذب الأنظار



موضة ألوان صيف 2021 موضة ألوان صيف 2021

يمكنك تجاهل بعض اتجاهات الموضة التى تفرضها منصات عروض الأزياء، ولكن تجاهل موضة الألوان قد لا يكون جيدًا على الإطلاق.



وفى العادة تختلف الألوان الصيفية عن الألوان المميزة فى الشتاء، وهذا الصيف تظهر الكثير من الألوان المبهجة بدءًا من الأزرق السماوى إلى الأصفر اللطيف إلى درجات اللون الوردي الأنثوية، وتميل أزياء ربيع و صيف 2021 إلى قوة نظرية الألوان، فيما يلي أفضل الألوان التى يمكنك ارتداءها هذا الصيف لتواكبى الموضة وفقًا لموقع "marie Claire":



الأزرق السماوى

يذكرنا هذا اللون بالسماء الصافية، حيث يتبنى المصممون درجات اللون الأزرق الناعم والمريح، التأثير المهدئ للون يساعك على التألق سواء اخترتيه لونًا لبدلة عمل، أو فى الفساتين لحفلات الصيف أو الملابس الكاجوال.

البنى الفاتحلم يعد هذا اللون الترابى مخصصًا لموسم الخريف، سواء كان في قماش شفاف أو فستان حريري، حاولى أن تضعيه على رأس قائمة أزيائك المفضلة هذا الصيف.الأصفر الفاتحعلى عكس الأصفر الكنارى الساطع، فإن هذا اللون اللطيف والرقيق مناسب لمظهر أحادي اللون، ويعزز ارتداؤه فى هذا الصيف الحالة المزاجية.البودر بينكيعتبر لون البودر بينك من الألوان الرومانسية التى تعطيكى شعورًا بالنضج والحيوية، وهذا الصيف يمكنك ارتداءه فى أكثر من زى سواء فساتين أو بلوزات أو حتى البنطلونات والبدلات الموحدة اللون.الذهبىيعتبر هذا اللون مرادفًا للطموح والحظ السعيد، حيث تعبر درجات الألوان الذهبية الصيفية عن التفاؤل، احرصى على ارتداء اللون الجذاب على الملابس الأساسية اليومية مثل البليزر والجيب الطويلة وأخرجى متالقة بشكل مذهل.الرمادى الفاتحقد نجد أزياءنا الصوفية متميزة فى اللون الرمادى، ونعتقد أن اللون الرمادي ليس سوى لون شتوي باهت، ولكن على العكس فإن اللون الرمادى وخاصة الفاتح منه هو لون صيفى مثالى، يمكن ارتداؤه ودمجه مع ألوان مميزة أخرى كالأحمر.البرتقالىعادة ما يتربع اللون البرتقالى على قائمة الألوان الزاهية الصيفية، حيث يستخدمه الكثير من مصممى الازياء على منصات العرض، وإذا لم تكونى مستعدة لجذب الانظار إليك من خلال ارتداؤه، يمكنك الحرص على قطعة واحدة أو إكسسوار باللون البرتقالى.



















