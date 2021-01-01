سحورك عندنا.. فول إسكندراني مع البيض الأومليت



فول إسكندراني فول إسكندراني



يعد السحور من الوجبات التي تحرص السيدات على تقديمها بطرق مختلفة، وتقديم الفول خاصة بطريقة شهيه ولذيذة.



وإليكم طريقة تحضير الفول الإسكندراني مع البيض.



مقادير فول إسكندراني



فول مدمس

قد يعجبك أيضا...

زيتبصلطماطمكمونملحفلفل أحمر حارطحينةبقدونسعصير ليمونطريقة تحضير فول إسكندراني* سخني الزيت على النار ثم شوحي فيه البصل حتى يسخن.* ضعي الفول على النار ثم أضيفي إليه الطماطم مكعبات ورشة كمون وملح وملعقتي طحينة وبقدونس مقطع ناعم وعصير ليمون والفلفل الحار.* امزجي الخليط جيدا ثم يقدم.مقادير بيض أومليتبيضملحفلفلزبدةطريقة تحضير بيض أومليت* اخفقي البيض جيدا مع الفلفل والملح.* اقليه في طاسة بها زبدة وقدميه.