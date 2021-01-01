سحورك عندنا.. فول إسكندراني مع البيض الأومليت

فول إسكندراني
يعد السحور من الوجبات التي تحرص السيدات على تقديمها بطرق مختلفة، وتقديم الفول خاصة بطريقة شهيه ولذيذة.
وإليكم طريقة تحضير الفول الإسكندراني مع البيض.
مقادير فول إسكندراني
فول مدمس
زيت
بصل
طماطم
كمون
ملح
فلفل أحمر حار
طحينة
بقدونس
عصير ليمون
طريقة تحضير فول إسكندراني
* سخني الزيت على النار ثم شوحي فيه البصل حتى يسخن.
* ضعي الفول على النار ثم أضيفي إليه الطماطم مكعبات ورشة كمون وملح وملعقتي طحينة وبقدونس مقطع ناعم وعصير ليمون والفلفل الحار.
* امزجي الخليط جيدا ثم يقدم.
مقادير بيض أومليت
بيض
ملح
فلفل
زبدة
طريقة تحضير بيض أومليت
* اخفقي البيض جيدا مع الفلفل والملح.
* اقليه في طاسة بها زبدة وقدميه.
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