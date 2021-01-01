للعيد.. أفكار لتزيين المنزل من صنع يديك .. صور

آخر الأخبارالأسرة والطفل › للعيد.. أفكار لتزيين المنزل من صنع يديك .. صور

صورة الخبر: أفكار لتزيين المنزل
أفكار لتزيين المنزل


يمكن استغلال بعض افكار لتزيين المنزل من صنع يديك لإضفاء لمسة جمالية على ديكورات المنزل في العيد؛ حيث يمكن استخدام مكونات بسيطة للغاية، وإن كنتم من عشاق تجديد ديكورات المنزل فعليكم بمتابعة الأفكار التالية.


يمكن ببعض افكار لتزيين المنزل من صنع يديك ان تقومي بتغير ملامح منزلك قبل العيد، وإضافة بهجة وتغيير على أجواء منزلك، ويمكن تطبيق ذلك بإتباع الخطوات التالية.

- الصقي بعض الأزرار سواء ذهبية اللون أو البيضاء على إحدى القطع الخزفية القديمة لتحصلي على تحفة جميلة.
افكار لتزيين المنزل من صنع يديك

- جددي الوسائد القديمة لديكِ باستخدام الأقمشة أو الملابس القديمة المنقوشة، وهذا يساعد على تجديد الديكور في المنزل بقطع غير مكلفة من الوسائد.
افكار لتزيين المنزل من صنع يديك

- استخدمي اللوحات الفنية على الجدران، أو المزهريات الكبيرة الحجم في الزوايا والتي تحتوي على الورود.
افكار لتزيين المنزل من صنع يديك

- ضعي الوسائد المنقوشة والمزخرفة على المقعد أو الطاولة.

- قم بشراء رفوف أنيقة لاستغلال الزوايا الفارغة في المنزل، وضعي عليها بعض الكتب وأقراص الكمبيوتر.

صورة الخبر: أفكار لتزيين المنزل

صورة الخبر: أفكار لتزيين المنزل

صورة الخبر: أفكار لتزيين المنزل

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على للعيد.. أفكار لتزيين المنزل من صنع يديك .. صور

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
49539

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager