للعيد.. أفكار لتزيين المنزل من صنع يديك .. صور



أفكار لتزيين المنزل أفكار لتزيين المنزل



يمكن استغلال بعض افكار لتزيين المنزل من صنع يديك لإضفاء لمسة جمالية على ديكورات المنزل في العيد؛ حيث يمكن استخدام مكونات بسيطة للغاية، وإن كنتم من عشاق تجديد ديكورات المنزل فعليكم بمتابعة الأفكار التالية.





يمكن ببعض افكار لتزيين المنزل من صنع يديك ان تقومي بتغير ملامح منزلك قبل العيد، وإضافة بهجة وتغيير على أجواء منزلك، ويمكن تطبيق ذلك بإتباع الخطوات التالية.



- الصقي بعض الأزرار سواء ذهبية اللون أو البيضاء على إحدى القطع الخزفية القديمة لتحصلي على تحفة جميلة.

افكار لتزيين المنزل من صنع يديك

- جددي الوسائد القديمة لديكِ باستخدام الأقمشة أو الملابس القديمة المنقوشة، وهذا يساعد على تجديد الديكور في المنزل بقطع غير مكلفة من الوسائد.افكار لتزيين المنزل من صنع يديك- استخدمي اللوحات الفنية على الجدران، أو المزهريات الكبيرة الحجم في الزوايا والتي تحتوي على الورود.افكار لتزيين المنزل من صنع يديك- ضعي الوسائد المنقوشة والمزخرفة على المقعد أو الطاولة.- قم بشراء رفوف أنيقة لاستغلال الزوايا الفارغة في المنزل، وضعي عليها بعض الكتب وأقراص الكمبيوتر.











