يحميك من مرض خطير.. تعرف على فوائد المشمش



فوائد المشمش فوائد المشمش



نشرت الدكتورة سهام سوقيه استشاري التغذية، منشورا جديدا من خلال حسابها الرسمي على الفيسبوك عن أهم فوائد المشمش.



ويحتوي المشمش الطازج على :

فسفور / ألياف / ماء / كالسيوم / مغنيسيوم / فيتامين سي / فيتامين أ / بوتاسيوم



ويمنحك شعور بالشبع لفترة أطول بسبب الألياف.

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كما أنه أيضا يحسن أداء الجهاز الهضمي ويكافح الإمساك.ويساهم المشمش في خفض الكوليسترول الضار ويحسن صحة الأوعية الدموية والقلب ويساهم في خفض ضغط الدم المرتفع.كما يساهم المشمش في الحفاظ على صحة العين بسبب غناه بفيتامين أ والبيتاكاروتينات، وهذه العناصر الغذائية تساعد على خفض فرص إصابة العيون ببعض الأمراض التي قد تظهر مع التقدم في العمر.ويعمل المشمش على خفض فرص الإصابة ببعض أنواع السرطانات؛ بسبب احتوائه على كمية جيدة من مضادات الأكسدة.كما يحتوي المشمش على 50 سعرة حرارية في الـ 100 غرام.ولكن تجنبوا المشمش المجفف بسبب غناه بالسكر وسعراته الحرارية العالية والكربوهيدرات حيث يوجد في الـ 100 غرام 250 سعرة حرارية.