5 أطعمة فعالة لـ علاج ضغط الدم المرتفع



علاج ضغط الدم المرتفع علاج ضغط الدم المرتفع



نشرت الدكتورة سهام سوقيه استشاري التغذية، منشورا جديدا من خلال حسابها الرسمي على الفيسبوك، تضمن مجموعة من الطرق الطبيعية لعلاج ضغط الدم المرتفع.



1 - الليمون:



تناول الليمون بانتظام يقلل من تصلب الأوعية الدموية مما يقلل من ارتفاع ضغط الدم، كما أنه يقوي القلب مما يقلل من فرص الإصابة بمشاكل القلب، فتناول عصير الليمون عدة مرات خلال اليوم، ولنتائج أفضل تناول الماء الدافيء المضاف إليه عصير ليمونة واحدة صباحاً على الريق.

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2- الموز :تفيد الدراسات أن تناول الأغذية الغنية بالبوتاسيوم يفيد كثيراً في خفض ضغط الدم. فالموز غني بالبوتاسيوم وفقير بالصوديوم مما يجعله مثالياً في علاج ارتفاع ضغط الدم، كما أنه خالٍ من الكولسترول وبالتالي لا يزيد نسبة الدهون بالجسم، ولذا يفضل تناول الموز بانتظام لمن يعانون من ارتفاع ضغط الدم، والفواكه والخضروات التالية أيضاً يفضل تناولها إلى جانب الموز لغناها بالبوتاسيوم ودورها الفعال في تنظيم الضغط: المشمش المجفف، الزبيب، عصير البرتقال، السبانخ، البطاطا الحلوة المشوية، الاسكواش، الكوسا.ارتفاع في ضغط الدم .. كهربا يتعرض لأزمة صحية مفاجئة وينقل إلى المستشفىالقاتل الصامت.. تعرف على اسباب وأعراض ضغط الدم.. ومخاطره على الصحة3- الطماطم:تناول الطماطم الطازجة النيئة يقلل من ارتفاع ضغط الدم، كما يحارب السمنة ويقوي الكبد.4- عصير الشمندر (البنجر):عصير البنجر فعال جداً في خفض ضغط الدم المرتفع، يمكنك تناول عصير البنجر يومياً لهذا الغرض، كما يمكن الاستعاضة عنه بعصير البطيخ أو الفواكه الحمضية كذلك، فهي تفيد أيضاً في علاج ضغط الدم المرتفع.5- الخيار:الخيار غني بالبوتاسيوم وعصيره ينظم ضغط الدم سواء كان مرتفعاً أم منخفضاً، لذا ينصح بشرب كوب واحد من عصير الخيار الطازج يومياً.